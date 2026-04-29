Путин проведет переговоры с президентом Республики Конго - РИА Новости, 29.04.2026
12:49 29.04.2026 (обновлено: 13:07 29.04.2026)
Путин проведет переговоры с президентом Республики Конго

Песков: Путин проведет переговоры с президентом Республики Конго

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин проведет переговоры с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.
  • Переговоры пройдут в Кремле в формате узкого состава, а также в формате делегаций двух стран.
  • В программе встречи — официальная церемония приветствия и общение президентов один на один.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В среду Путин работает в Кремле, отметил Песков.
"Сегодня большой день российско-конголезских отношений. С госвизитом в России, с первым государственным визитом после переизбрания президентом, в России находится президент Республики Конго, Дени Сассу-Нгессо. И сегодня состоятся переговоры, переговоры в узком составе, переговоры делегаций двух стран, официальная церемония приветствия президента, протокольный атрибут госвизита. И также два президента в формате один на один продолжат общение", - сказал Песков журналистам.
Кроме того, у президента вечером запланированы рабочие встречи внутреннего характера, добавил Песков.
Республика КонгоРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковДени Сассу-Нгессо
 
 
