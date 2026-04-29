Россия с уважением относится к решению ОАЭ выйти из ОПЕК, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая.
- Россия с уважением относится к решению ОАЭ выйти из ОПЕК и ОПЕК+, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Выход из ОПЕК и ОПЕК+ - это суверенное решение Объединенных Арабских Эмиратов, Россия с уважением к нему относится, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Эмиратское информационное госагентство WAM сообщило во вторник, что ОАЭ с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+. Это стратегическое решение, оно основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИДа ОАЭ Афра аль-Хамели. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена о намерениях страны.
"Это суверенное решение Объединенных Арабских Эмиратов. Мы с уважением к этому относимся", - сказал Песков журналистам.