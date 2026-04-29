Песков рассказал об обмене археолога Бутягина

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Процесс обмена археолога Александра Бутягина был очень сложным, российские спецслужбы провели его успешно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, это был очень сложный и ответственный процесс. И его с успехом провели и финализировали наши специальные службы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают операцию по освобождению Бутягина.