Песков рассказал об обмене археолога Бутягина
12:43 29.04.2026 (обновлено: 13:07 29.04.2026)
Песков рассказал об обмене археолога Бутягина

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Процесс обмена археолога Александра Бутягина был очень сложным, российские спецслужбы провели его успешно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Известный российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции.
"Безусловно, это был очень сложный и ответственный процесс. И его с успехом провели и финализировали наши специальные службы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают операцию по освобождению Бутягина.
Михаил Пиотровский - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Пиотровский выразил благодарность Путину за освобождение Бутягина
28 апреля, 17:22
 
РоссияПольшаУкраинаАлександр БутягинДмитрий Песков
 
 
