В Пермском крае не выявили превышение вредных веществ в воздухе

ПЕРМЬ, 29 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор провел мониторинг качества атмосферного воздуха после атаки БПЛА на промышленную площадку в Пермском крае, превышений загрязняющих веществ не зафиксировано, угроз для жителей нет, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

Глава региона также отметил, что поручил обеспечить круглосуточный контроль за обстановкой и держать связь со всеми службами до полного завершения работ.