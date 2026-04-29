В Пермском крае не выявили превышение вредных веществ в воздухе

ПЕРМЬ, 29 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор провел мониторинг качества атмосферного воздуха после атаки БПЛА на промышленную площадку в Пермском крае, превышений загрязняющих веществ не зафиксировано, угроз для жителей нет, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
В среду утром Махонин написал в канале на платформе "Макс", что вражеский беспилотник атаковал одну из промышленных площадок в Пермском крае, произошло возгорание, люди не пострадали.
"Заслушал доклады по вопросам безопасности жителей и экологической обстановке. Специалисты Роспотребнадзора провели мониторинг качества атмосферного воздуха. Превышений загрязняющих веществ не зафиксировано. Угрозы для жителей и окружающей среды нет", - написал он в канале на платформе "Макс".
Глава региона также отметил, что поручил обеспечить круглосуточный контроль за обстановкой и держать связь со всеми службами до полного завершения работ.