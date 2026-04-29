В Пермском крае продолжаются работы по ликвидации последствий атаки БПЛА

ПЕРМЬ, 29 апр - РИА Новости. Работы по ликвидации последствий атаки БПЛА на промышленную площадку в Пермском крае продолжаются, все службы сработали оперативно, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
Утром в среду Махонин рассказал, что вражеский беспилотник атаковал одну из промышленных площадок в Пермском крае, произошло возгорание, люди не пострадали.
"Все службы сработали оперативно и слаженно. Работы по ликвидации последствий продолжаются", - написал он в своем канале в "Максе".
