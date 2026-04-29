Путин обсудил с президентом Республики Конго развитие сотрудничества

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо наращивание сотрудничества на переговорах в Кремле.

« "У нас хорошие перспективы в развитии наших отношений, причем по разным направлениям. Что касается экономики, то это геологоразведка, энергетика, логистика, сельское хозяйство и некоторые другие направления", — сказал российский лидер.

Он добавил, что отечественные компании хотят работать на рынке Конго из-за устойчивой внутриполитической ситуации, которая создает хорошие перспективы для бизнеса.

Президент отметил активное взаимодействие стран на международных площадках и пригласил Сассу-Нгессо на третий саммит Россия — Африка. Кроме того, Москва и Браззавиль подпишут план совместных действий в сфере экономики.

Сассу-Нгессо, в свою очередь, поблагодарил Путина за радушный прием. Он также заявил о наличии всех необходимых условий для реализации совместных с Россией проектов.