Путин обсудил с президентом Республики Конго развитие сотрудничества

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин провел переговоры с президентом Республики Конго в Кремле.
- Обсуждалось наращивание сотрудничества по разным направлениям.
- Москва и Браззавиль подпишут план совместных действий в сфере экономики.
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо наращивание сотрудничества на переговорах в Кремле.
"У нас хорошие перспективы в развитии наших отношений, причем по разным направлениям. Что касается экономики, то это геологоразведка, энергетика, логистика, сельское хозяйство и некоторые другие направления", — сказал российский лидер.
Он добавил, что отечественные компании хотят работать на рынке Конго из-за устойчивой внутриполитической ситуации, которая создает хорошие перспективы для бизнеса.
Президент отметил активное взаимодействие стран на международных площадках и пригласил Сассу-Нгессо на третий саммит Россия — Африка. Кроме того, Москва и Браззавиль подпишут план совместных действий в сфере экономики.
Сассу-Нгессо, в свою очередь, поблагодарил Путина за радушный прием. Он также заявил о наличии всех необходимых условий для реализации совместных с Россией проектов.
Лидер Республики Конго прибыл в Москву накануне. Это его первый зарубежный визит после инаугурации, которая состоялась 16 апреля.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Кремль на встречу с президентом России Владимиром Путиным
