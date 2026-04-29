Конфликт на Украине позволил России модернизировать армию, признал Пентагон - РИА Новости, 29.04.2026
18:10 29.04.2026
Конфликт на Украине позволил России модернизировать армию, признал Пентагон

Пентагон: конфликт на Украине позволил России модернизировать свои боевые силы

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Конфликт на Украине позволил России провести реструктуризацию и модернизацию своих боевых сил, утверждает генерал Дэн Кейн.
  • Россия обладает значительным промышленным потенциалом и сохраняет крупнейший в мире ядерный арсенал, представляя "устойчивую угрозу" для США и их союзников по НАТО.
ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Конфликт на Украине позволил России провести реструктуризацию и модернизацию своих боевых сил, утверждает председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн.
"Они (Россия - ред.) использовали войну на Украине для реструктуризации и модернизации своих боевых сил", - говорится в письменных показаниях Кейна перед комитетом по вооруженным силам палаты представителей США.
Кейн также признал, что Россия обладает значительным промышленным потенциалом, а также сохраняет крупнейший в мире ядерный арсенал, представляя "устойчивую угрозу" для Соединенных Штатов и союзников Вашингтона по НАТО.
При этом Москва ранее неоднократно заявляла, что не собирается нападать на страны НАТО.
