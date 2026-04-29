Конфликт на Украине позволил России модернизировать армию, признал Пентагон

ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Конфликт на Украине позволил России провести реструктуризацию и модернизацию своих боевых сил, утверждает председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн.
Кейн также признал, что Россия обладает значительным промышленным потенциалом, а также сохраняет крупнейший в мире ядерный арсенал, представляя "устойчивую угрозу" для Соединенных Штатов и союзников Вашингтона по НАТО.
При этом Москва ранее неоднократно заявляла, что не собирается нападать на страны НАТО.