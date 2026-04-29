Пентагон раскрыл, сколько США потратили на операцию против Ирана - РИА Новости, 29.04.2026
17:49 29.04.2026 (обновлено: 17:53 29.04.2026)
Херст: расходы США на операцию в Иране оцениваются в 25 миллиардов долларов

Здание Пентагона в Вашингтоне, США. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расходы США на операцию против Ирана составляют 25 миллиардов долларов.
  • Большая часть этих средств потрачена на боеприпасы.
ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Расходы США на операцию против Ирана на данный момент составляют 25 миллиардов долларов, сообщил исполняющий обязанности главы финансового отдела Пентагона Джулс Херст.
"Приблизительно на данный момент мы потратили 25 миллиардов долларов", - заявил Херст на слушаниях в профильном комитете палаты представителей.
Большая часть этих средств потрачена на боеприпасы, сказал Херст.
