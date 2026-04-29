Пентагон раскрыл, сколько США потратили на операцию против Ирана

ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Расходы США на операцию против Ирана на данный момент составляют 25 миллиардов долларов, сообщил исполняющий обязанности главы финансового отдела Пентагона Джулс Херст.

"Приблизительно на данный момент мы потратили 25 миллиардов долларов", - заявил Херст на слушаниях в профильном комитете палаты представителей.