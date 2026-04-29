Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:34 29.04.2026
Глава Пентагона призвал обеспечить военный доступ к Гренландии

Хегсет призвал обеспечить военный доступ к Гренландии для защиты интересов США

Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр войны США Пит Хегсет заявил о необходимости обеспечения военного и коммерческого доступа к Гренландии, Панамскому каналу и Мексиканскому заливу.
  • Он отметил, что это необходимо в целях защиты интересов США в Западном полушарии.
ВАШИНГТОН, 29 апр – РИА Новости. Министр войны США Пит Хегсет заявил о необходимости обеспечения военного и коммерческого доступа к Гренландии, Панамскому каналу и Мексиканскому заливу, назвав их ключевыми элементами защиты интересов США в Западном полушарии.
«
"Деятельность министерства в Западном полушарии направлена не только на уничтожение наркотеррористов — она также заключается в сдерживании и защите интересов нашей страны от других угроз в регионе… Это включает в себя обеспечение военного и коммерческого доступа США к ключевым территориям, таким как Панамский канал, Мексиканский залив и Гренландия", - говорится в письменных показаниях Хегсета для комитета палаты по вооруженным силам.
Ранее в апреле телеканал Fox News со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что переговоры между Соединенными Штатами, Данией и Гренландией по вопросу о статусе острова проходят в конструктивном ключе и движутся в правильном направлении.
Гренландия входит в состав Датского Королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
В миреГренландияСШАПанамский каналПит ХегсетДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала