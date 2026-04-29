Глава Пентагона призвал обеспечить военный доступ к Гренландии

Краткий пересказ от РИА ИИ
ВАШИНГТОН, 29 апр – РИА Новости. Министр войны США Пит Хегсет заявил о необходимости обеспечения военного и коммерческого доступа к Гренландии, Панамскому каналу и Мексиканскому заливу, назвав их ключевыми элементами защиты интересов США в Западном полушарии.
«
"Деятельность министерства в Западном полушарии направлена не только на уничтожение наркотеррористов — она также заключается в сдерживании и защите интересов нашей страны от других угроз в регионе… Это включает в себя обеспечение военного и коммерческого доступа США к ключевым территориям, таким как Панамский канал, Мексиканский залив и Гренландия", - говорится в письменных показаниях Хегсета для комитета палаты по вооруженным силам.
Ранее в апреле телеканал Fox News со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что переговоры между Соединенными Штатами, Данией и Гренландией по вопросу о статусе острова проходят в конструктивном ключе и движутся в правильном направлении.
Гренландия входит в состав Датского Королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.