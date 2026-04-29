Пентагон закупит 857 перехватчиков THAAD в 2027 финансовом году

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Армия США планирует закупить 857 перехватчиков THAAD в 2027 финансовом году на фоне истощения запасов в ходе конфликта с Ираном, выяснило РИА Новости, изучив бюджетные документы Пентагона.

В новом аналитическом докладе Центра стратегических и международных исследований (CSIS), вышедшем во вторник, сказано, что США рискуют столкнуться с критической нехваткой высокоточных ракет в будущих масштабных столкновениях из-за истощения арсеналов в ходе конфликта с Ираном.

Пентагон запрашивает более чем в 23 раза больше перехватчиков и более чем в 13 раз больше финансирования в 2027 финансовом году, подсчитало РИА Новости. Для сравнения, в 2026 финансовом году Агентство по противоракетной обороне запросило лишь 37 ракет на сумму 840,1 миллиона долларов.

Совокупный запрос армии США на программу THAAD составляет 11,435 миллиарда долларов - из них 10,528 миллиарда по внеплановым каналам финансирования на закупку 830 ракет и еще 907 миллионов долларов на 27 перехватчиков, датчики, пусковые установки и модернизацию устаревших компонентов.

Начиная с 2027 финансового года программа THAAD переходит от Агентства по противоракетной обороне непосредственно в ведение армии США.