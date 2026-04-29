Рейтинг@Mail.ru
Туристический парк "Дегуакская поляна" появится в Адыгее
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Адыгея - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Адыгея
 
17:28 29.04.2026
Туристический парк "Дегуакская поляна" появится в Адыгее

В Адыгее создадут многофункциональный парк "Дегуакская поляна"

© Фото : Официальный Интернет-сайт органов исполнительной власти Республики Адыгея
Макет многофункционального парка "Дегуакская поляна" на Кавказском инвестиционном форуме
Макет многофункционального парка Дегуакская поляна на Кавказском инвестиционном форуме - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© Фото : Официальный Интернет-сайт органов исполнительной власти Республики Адыгея
Макет многофункционального парка "Дегуакская поляна" на Кавказском инвестиционном форуме
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Многофункциональный туристско-рекреационный парк "Дегуакская поляна" появится в Адыгее, сообщает пресс-служба правительства республики.
В среду на Кавказском инвестиционном форуме соглашение о его создании подписали заместитель председателя кабмина Адыгеи Махмуд Тлехас, генеральный директор ООО "Даховская-Инвест" и СК "Семья" Руслан Воруков и генеральный директор ГК ССК, представитель ООО "Отель-Инвест" Александр Мелишев.
В рамках проекта до 2031 года обустроят почти 96 гектаров территории парка, возведут гостиницы, концертные и выставочные площадки, ремесленные мастерские. Объем инвестиций составит около 40 миллиардов рублей. Кроме того, инвестор планирует создать более 2 тысяч рабочих мест.
Как подчеркивает глава Адыгеи Мурат Кумпилов, проект "Дегуакская поляна" имеет большое значение для развития туризма в республике. Создаваемый этнопарк призван удовлетворить растущий спрос на этнографический и событийный туризм, а также стать центром досуга и семейного отдыха для жителей и гостей региона. Сюда планируется перенести главный гастрономический праздник республики – Фестиваль адыгейского сыра, а также другие мероприятия.
При создании туристско-рекреационного парка республика полностью взяла на себя строительство инфраструктуры, проведение археологических исследований в рамках охранно-спасательных работ. Таким образом, республиканская власть подготовила площадку и предоставила инвесторам возможность реализовать здесь проекты, но с учетом единой концепции. Она базируется на аутентичности в сочетании с сохранением природных достопримечательностей.
Концепция "Дегуакской поляны" предусматривает деление территории на два больших кластера: туристический гостинично-рекреационный кластер и этнопарк с интегрированным фестивальным и культурно-просветительским функционалом.
Также на форуме было подписано соглашение о намерениях между Республикой Адыгея и ООО "МИК-01" по реализации проекта "Клубный курорт".
В республике реализуется ряд инвестиционных проектов в туристской сфере. В результате роста инвестактивности в отрасли номерной фонд республики только за прошлый год увеличился почти на 40% – до 3,5 тысячи мест. Ряд гостиниц возводится при грантовой господдержке в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство". Увеличение числа объектов туризма и создание конкурентной среды позволяет повысить качество предлагаемых услуг.
III Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. Центральная тема мероприятия – "Расширяя горизонты возможностей". На площадке выставочного центра "МинводыЭКСПО" пройдут тематические дни, посвященные молодежным инициативам, инвестиционному сотрудничеству, открытому диалогу бизнеса и государства, а также поддержке предпринимательства. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Организатором КИФ выступает фонд "Росконгресс" при поддержке Минэкономразвития РФ.
Республика АдыгеяМурат КумпиловРеспублика АдыгеяТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала