Туристический парк "Дегуакская поляна" появится в Адыгее

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Многофункциональный туристско-рекреационный парк "Дегуакская поляна" появится в Адыгее, сообщает пресс-служба правительства республики.

В среду на Кавказском инвестиционном форуме соглашение о его создании подписали заместитель председателя кабмина Адыгеи Махмуд Тлехас, генеральный директор ООО "Даховская-Инвест" и СК "Семья" Руслан Воруков и генеральный директор ГК ССК, представитель ООО "Отель-Инвест" Александр Мелишев.

В рамках проекта до 2031 года обустроят почти 96 гектаров территории парка, возведут гостиницы, концертные и выставочные площадки, ремесленные мастерские. Объем инвестиций составит около 40 миллиардов рублей. Кроме того, инвестор планирует создать более 2 тысяч рабочих мест.

Как подчеркивает глава Адыгеи Мурат Кумпилов, проект "Дегуакская поляна" имеет большое значение для развития туризма в республике. Создаваемый этнопарк призван удовлетворить растущий спрос на этнографический и событийный туризм, а также стать центром досуга и семейного отдыха для жителей и гостей региона. Сюда планируется перенести главный гастрономический праздник республики – Фестиваль адыгейского сыра, а также другие мероприятия.

При создании туристско-рекреационного парка республика полностью взяла на себя строительство инфраструктуры, проведение археологических исследований в рамках охранно-спасательных работ. Таким образом, республиканская власть подготовила площадку и предоставила инвесторам возможность реализовать здесь проекты, но с учетом единой концепции. Она базируется на аутентичности в сочетании с сохранением природных достопримечательностей.

Концепция "Дегуакской поляны" предусматривает деление территории на два больших кластера: туристический гостинично-рекреационный кластер и этнопарк с интегрированным фестивальным и культурно-просветительским функционалом.

Также на форуме было подписано соглашение о намерениях между Республикой Адыгея и ООО "МИК-01" по реализации проекта "Клубный курорт".

В республике реализуется ряд инвестиционных проектов в туристской сфере. В результате роста инвестактивности в отрасли номерной фонд республики только за прошлый год увеличился почти на 40% – до 3,5 тысячи мест. Ряд гостиниц возводится при грантовой господдержке в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство". Увеличение числа объектов туризма и создание конкурентной среды позволяет повысить качество предлагаемых услуг.