12:54 29.04.2026 (обновлено: 13:17 29.04.2026)
Песков рассказал о формате парада в День Победы

Песков: парад на Красной площади в День Победы пройдет в усеченном формате

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Парад на Красной площади в День Победы состоится, но в усеченном формате.
  • Парад пройдет без участия военной техники в интересах безопасности и минимизации террористической угрозы.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Парад на Красной площади в День Победы состоится, хоть и в усеченном формате, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Военный парад на Красной площади в ознаменование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится 9 мая в Москве.
"Парад все равно будет - да, пусть и в усеченном формате", - сказал он журналистам, комментируя будущий праздничный парад 9 Мая.
Песков отметил, что парад пройдет без участия военной техники, такое решение было принято в интересах безопасности и минимизации террористической угрозы.
"Парад будет, но давайте не забывать все-таки, что в прошлом году это был юбилейный парад - широкоформатный, такой, который должен быть в круглую дату. Эта дата не юбилейная", - добавил он.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что воспитанники училищ, кадеты, колонна военной техники в связи с текущей обстановкой принимать участия в параде 9 мая в Москве не будут.
