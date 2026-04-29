Песков объяснил отсутствие техники на параде 9 Мая мерами безопасности

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Колонна военной техники не примет участия в параде 9 Мая в Москве из-за террористической угрозы со стороны Украины, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Киевский режим, который каждый день теряет земли на поле боя, сейчас пустился вовсю в террористическую активность, поэтому на фоне этой террористической угрозы, конечно же, принимаются все меры по минимизации опасности", — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Песков напомнил, что в прошлом году парад был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и был масштабным. В 2026-м он пройдет в усеченном формате.
О решении не задействовать военную технику на параде в честь Дня Победы объявило во вторник Минобороны. В шествии также не примут участия воспитанники Суворовских и Нахимовского училищ.
В составе пешей колонны пройдут военнослужащие из вузов всех видов и отдельных родов войск. Во время трансляции покажут работу бойцов в зоне спецоперации, в том числе в составе расчетов на пунктах управления РВСН, ВКС и на кораблях ВМФ.
В авиационной части над Красной площадью пролетят самолеты пилотажных групп, а Су-25 окрасят небо в цвета российского флага.
Сикорский заявил, что проблема полета Фицо в Москву разрешилась
27 апреля, 18:46