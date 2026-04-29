Рейтинг@Mail.ru
Песков объяснил отсутствие техники на параде 9 Мая мерами безопасности - РИА Новости, 29.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 29.04.2026 (обновлено: 13:39 29.04.2026)
Песков объяснил отсутствие техники на параде 9 Мая мерами безопасности

Песков объяснил отсутствие военной техники на параде 9 Мая мерами безопасности

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкУкрашения ко Дню Победы
Украшения ко Дню Победы - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Украшения ко Дню Победы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Колонна военной техники не примет участия в параде Победы 9 Мая в Москве из-за террористической угрозы со стороны Украины.
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Колонна военной техники не примет участия в параде 9 Мая в Москве из-за террористической угрозы со стороны Украины, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Киевский режим, который каждый день теряет земли на поле боя, сейчас пустился вовсю в террористическую активность, поэтому на фоне этой террористической угрозы, конечно же, принимаются все меры по минимизации опасности", — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Кремль сообщит, кто из зарубежных лидеров приедет на парад Победы
27 апреля, 17:08
Песков напомнил, что в прошлом году парад был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и был масштабным. В 2026-м он пройдет в усеченном формате.
О решении не задействовать военную технику на параде в честь Дня Победы объявило во вторник Минобороны. В шествии также не примут участия воспитанники Суворовских и Нахимовского училищ.
В составе пешей колонны пройдут военнослужащие из вузов всех видов и отдельных родов войск. Во время трансляции покажут работу бойцов в зоне спецоперации, в том числе в составе расчетов на пунктах управления РВСН, ВКС и на кораблях ВМФ.

В авиационной части над Красной площадью пролетят самолеты пилотажных групп, а Су-25 окрасят небо в цвета российского флага.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Сикорский заявил, что проблема полета Фицо в Москву разрешилась
27 апреля, 18:46
 
БезопасностьДень Победы — 2026Дмитрий ПесковРакетные войска стратегического назначенияВоздушно-космические силы РоссииСу-25МоскваУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала