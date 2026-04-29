04:49 29.04.2026
Японский танкер Idemitsu Maru прошел через Ормузский пролив

Четвертый танкер японской компании прошел через Ормузский пролив

Судно в Ормузском проливе. Архивное фото
ТОКИО, 29 апр – РИА Новости. Танкер Idemitsu Maru, принадлежащий японской энергетической компании Idemitsu, прошел через Ормузский пролив, сообщило агентство Киодо.
Танкер длиной 300 метров, построенный в 2007 году, перевозит 2 миллиона баррелей нефти. Пункт назначения неизвестен.
Судно вошло в Персидский залив 25 февраля и с тех пор не могло выйти. Ночью во вторник оно прошло к югу от острова Ларак – по пути, рекомендованному Ираном. Утром в среду оно шло в направлении Индийского океана.
До сих пор с начала военных действий на Ближнем Востоке через Ормузский пролив прошли три танкера, связанных с Японией и ее компаниями. К 28 апреля правительство сообщало, что в Персидском заливе остаются 42 японских судна.
Япония на 94% зависит от поставок нефти из стран Ближнего Востока, почти все поставки проходят через Ормузский пролив, судоходство по которому практически остановлено.
