Не опаснее футбола. Руководители мотоспорта рассказали о работе с детьми

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Мотоциклетный спорт сегодня развивается в Российской Федерации как часть государственной системы физической культуры и военно-патриотического воспитания молодежи. Насколько массовым он стал среди детей и какую пользу может им принести? Как спортсмены помогают участникам специальной военной операции? Об этом рассказали руководители Федерации мотоциклетного спорта России на пресс-конференции, которая прошла в ММПЦ медиагруппы "Россия сегодня".
Мотокросс сегодня стал одним из самых массовых видов спорта в стране, сообщил президент Федерации мотоциклетного спорта России, директор Всероссийского детского центра "Орленок" Александр Джеус. Он отметил, что базы по подготовке сборных команд среди детей и молодежи созданы в Уральском, Центральном, Южном, Приволжском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. За последние пять лет количество мотошкол и секций увеличилось в три раза.
"Если в 2024 году в чемпионате и первенстве России принимали участие около 1200 спортсменов из 22 команд, то в 2025 году в них участвовали уже около 1500 спортсменов из 29 команд. После 2021 года, когда нас практически отрезали от внешнего мира, мы начали проводить Кубок Содружества. В первый год в нем участвовали команды 13 стран, а сейчас мы дошли уже до 21 страны. Наши ребята стали выполнять на этих соревнованиях нормативы мастеров спорта международного класса, фактически, ничего не поменялось. Мы пока не создаем альтернативную федерацию, но в будущем и это возможно, потому что азиатские страны нас очень активно поддерживают", — рассказал он.
Александр Джеус призвал родителей не бояться отдавать детей в мотоциклетный спорт, несмотря на распространенное мнение о его травмоопасности.
"Многие родители хотят отдать ребенка в такую секцию, потому что мотоциклетный спорт развивает креативность, учит принимать решения за доли секунды, приучает к порядку и дисциплине. Когда говорят: "мотоспорт — опасный вид спорта", я говорю, что если соблюдать все правила и выполнять требования по защите, то он менее опасен, чем футбол", — подчеркнул он.
Президент Федерации объявил о старте нового сезона Чемпионата России по мотокроссу и суперкроссу.
"2-3 мая в городе Крымске Краснодарского края пройдет Кубок России по мотокроссу", — заявил он.
По его словам, сегодня навыки в этом виде спорта особенно востребованы российскими участниками специальной военной операции, а сам спорт стал одним из средств реабилитации ветеранов.
"Мы вместе со спонсорами поставили на СВО несколько тысяч мотоциклов. В разных регионах России готовим наших парней на багги, квадроциклах, мотоциклах, мотоциклах эндуро и так далее. Потому что это не только спасает жизни нашим парням, но и позволяет им выполнять в том числе штурмовые задачи. Что касается ветеранов с протезами, после первичной медицинской реабилитации мы приглашаем их к себе и даем им возможность заниматься на багги, квадроциклах и мотоциклах. Человек с ограниченными возможностями может совершенно спокойно управлять спортивной техникой", — пояснил Александр Джеус.
В комплексной программе развития мотоспорта России важную роль играет подготовка юных спортсменов, сообщил исполнительный директор Федерации мотоциклетного спорта Московской области Максим Краев.
Исполнительный директор Федерации мотоциклетного спорта Московской области Максим Краев
Российский мотогонщик, многократный чемпион России, бронзовый призер чемпионата мира по мотокроссу (2015) Евгений Бобрышев
Российский мотогонщик, многократный чемпион России, бронзовый призер чемпионата мира по мотокроссу (2015) Евгений Бобрышев
Пресс-конференция на тему: "Развитие мотоспорта России в интересах детей и молодежи"
"Спортсменов и спортивных школ становится все больше, а в 2025 году число детей в этом виде спорта превысило число взрослых. Мы видим, что будущее за мотоспортом. Тринадцать мероприятий в рамках серии чемпионатов России по мотокроссу затрагивают практически всю нашу страну. Чемпионат России начинается в Краснодарском крае, затем пройдет во Всероссийском детском центре "Орленок" на легендарной трассе, где когда-то проходил чемпионат мира среди юниоров", — рассказал он.
По его словам, чтобы популяризировать мотоспорт среди детей и молодежи, федерация устраивает спортивные мероприятия в рамках больших фестивалей. Дети с родителями могут принять участие в них в качестве зрителей, а затем начать заниматься мотоспортом в секциях.
Своим опытом вхождения в мотоспорт поделился известный российский мотогонщик, многократный чемпион России, бронзовый призер чемпионата мира по мотокроссу (2015) Евгений Бобрышев.
"Мотоспорт лично для меня — семейный вид спорта, потому что в него были вовлечены мои отец и дед. Дед проектировал и создавал трассы, а отец был тест-пилотом этих трасс. Потом этим занялся я, поэтому для меня мотоспорт — в первую очередь часть жизни. Мне уже 38 лет, но я получаю от выступлений огромное удовольствие и пока не планирую останавливаться. Конечно, я уже посматриваю в сторону тренерства, потому что я вижу, как вырос интерес к техническим видам спорта в России. Нужно передавать опыт детям", — заключил он.