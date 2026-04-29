Не опаснее футбола. Руководители мотоспорта рассказали о работе с детьми

Краткий пересказ от РИА ИИ По словам экспертов, мотокросс стал одним из самых массовых видов спорта в России, и за последние пять лет количество мотошкол и секций увеличилось в три раза.

Президент Федерации мотоциклетного спорта России Александр Джеус призвал родителей не бояться отдавать детей в мотоциклетный спорт, считая его менее опасным, чем футбол, при соблюдении правил безопасности.

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Мотоциклетный спорт сегодня развивается в Российской Федерации как часть государственной системы физической культуры и военно-патриотического воспитания молодежи. Насколько массовым он стал среди детей и какую пользу может им принести? Как спортсмены помогают участникам специальной военной операции? Об этом рассказали руководители Федерации мотоциклетного спорта России на пресс-конференции, которая прошла в ММПЦ медиагруппы "Россия сегодня".

Мотокросс сегодня стал одним из самых массовых видов спорта в стране, сообщил президент Федерации мотоциклетного спорта России, директор Всероссийского детского центра "Орленок" Александр Джеус. Он отметил, что базы по подготовке сборных команд среди детей и молодежи созданы в Уральском, Центральном, Южном, Приволжском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. За последние пять лет количество мотошкол и секций увеличилось в три раза.

"Если в 2024 году в чемпионате и первенстве России принимали участие около 1200 спортсменов из 22 команд, то в 2025 году в них участвовали уже около 1500 спортсменов из 29 команд. После 2021 года, когда нас практически отрезали от внешнего мира, мы начали проводить Кубок Содружества. В первый год в нем участвовали команды 13 стран, а сейчас мы дошли уже до 21 страны. Наши ребята стали выполнять на этих соревнованиях нормативы мастеров спорта международного класса, фактически, ничего не поменялось. Мы пока не создаем альтернативную федерацию, но в будущем и это возможно, потому что азиатские страны нас очень активно поддерживают", — рассказал он.

Александр Джеус призвал родителей не бояться отдавать детей в мотоциклетный спорт, несмотря на распространенное мнение о его травмоопасности.

"Многие родители хотят отдать ребенка в такую секцию, потому что мотоциклетный спорт развивает креативность, учит принимать решения за доли секунды, приучает к порядку и дисциплине. Когда говорят: "мотоспорт — опасный вид спорта", я говорю, что если соблюдать все правила и выполнять требования по защите, то он менее опасен, чем футбол", — подчеркнул он.

Президент Федерации объявил о старте нового сезона Чемпионата России по мотокроссу и суперкроссу.

"2-3 мая в городе Крымске Краснодарского края пройдет Кубок России по мотокроссу", — заявил он.

По его словам, сегодня навыки в этом виде спорта особенно востребованы российскими участниками специальной военной операции, а сам спорт стал одним из средств реабилитации ветеранов.

"Мы вместе со спонсорами поставили на СВО несколько тысяч мотоциклов. В разных регионах России готовим наших парней на багги, квадроциклах, мотоциклах, мотоциклах эндуро и так далее. Потому что это не только спасает жизни нашим парням, но и позволяет им выполнять в том числе штурмовые задачи. Что касается ветеранов с протезами, после первичной медицинской реабилитации мы приглашаем их к себе и даем им возможность заниматься на багги, квадроциклах и мотоциклах. Человек с ограниченными возможностями может совершенно спокойно управлять спортивной техникой", — пояснил Александр Джеус.

В комплексной программе развития мотоспорта России важную роль играет подготовка юных спортсменов, сообщил исполнительный директор Федерации мотоциклетного спорта Московской области Максим Краев.

"Спортсменов и спортивных школ становится все больше, а в 2025 году число детей в этом виде спорта превысило число взрослых. Мы видим, что будущее за мотоспортом. Тринадцать мероприятий в рамках серии чемпионатов России по мотокроссу затрагивают практически всю нашу страну. Чемпионат России начинается в Краснодарском крае, затем пройдет во Всероссийском детском центре "Орленок" на легендарной трассе, где когда-то проходил чемпионат мира среди юниоров", — рассказал он.

По его словам, чтобы популяризировать мотоспорт среди детей и молодежи, федерация устраивает спортивные мероприятия в рамках больших фестивалей. Дети с родителями могут принять участие в них в качестве зрителей, а затем начать заниматься мотоспортом в секциях.

Своим опытом вхождения в мотоспорт поделился известный российский мотогонщик, многократный чемпион России, бронзовый призер чемпионата мира по мотокроссу (2015) Евгений Бобрышев.