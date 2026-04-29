Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:36 29.04.2026 (обновлено: 16:51 29.04.2026)

Не опаснее футбола. Руководители мотоспорта рассказали о работе с детьми

© РИА Новости / Виталий БелоусовПресс-конференция на тему: "Развитие мотоспорта России в интересах детей и молодежи"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По словам экспертов, мотокросс стал одним из самых массовых видов спорта в России, и за последние пять лет количество мотошкол и секций увеличилось в три раза.
  • Президент Федерации мотоциклетного спорта России Александр Джеус призвал родителей не бояться отдавать детей в мотоциклетный спорт, считая его менее опасным, чем футбол, при соблюдении правил безопасности.
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Мотоциклетный спорт сегодня развивается в Российской Федерации как часть государственной системы физической культуры и военно-патриотического воспитания молодежи. Насколько массовым он стал среди детей и какую пользу может им принести? Как спортсмены помогают участникам специальной военной операции? Об этом рассказали руководители Федерации мотоциклетного спорта России на пресс-конференции, которая прошла в ММПЦ медиагруппы "Россия сегодня".
Мотокросс сегодня стал одним из самых массовых видов спорта в стране, сообщил президент Федерации мотоциклетного спорта России, директор Всероссийского детского центра "Орленок" Александр Джеус. Он отметил, что базы по подготовке сборных команд среди детей и молодежи созданы в Уральском, Центральном, Южном, Приволжском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. За последние пять лет количество мотошкол и секций увеличилось в три раза.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкДиректор ФГБОУ "Всероссийский детский центр "Орленок"", президент Федерации мотоциклетного спорта России Александр Джеус
Перейти в медиабанк
"Если в 2024 году в чемпионате и первенстве России принимали участие около 1200 спортсменов из 22 команд, то в 2025 году в них участвовали уже около 1500 спортсменов из 29 команд. После 2021 года, когда нас практически отрезали от внешнего мира, мы начали проводить Кубок Содружества. В первый год в нем участвовали команды 13 стран, а сейчас мы дошли уже до 21 страны. Наши ребята стали выполнять на этих соревнованиях нормативы мастеров спорта международного класса, фактически, ничего не поменялось. Мы пока не создаем альтернативную федерацию, но в будущем и это возможно, потому что азиатские страны нас очень активно поддерживают", — рассказал он.
Александр Джеус призвал родителей не бояться отдавать детей в мотоциклетный спорт, несмотря на распространенное мнение о его травмоопасности.
"Многие родители хотят отдать ребенка в такую секцию, потому что мотоциклетный спорт развивает креативность, учит принимать решения за доли секунды, приучает к порядку и дисциплине. Когда говорят: "мотоспорт — опасный вид спорта", я говорю, что если соблюдать все правила и выполнять требования по защите, то он менее опасен, чем футбол", — подчеркнул он.
Президент Федерации объявил о старте нового сезона Чемпионата России по мотокроссу и суперкроссу.
"2-3 мая в городе Крымске Краснодарского края пройдет Кубок России по мотокроссу", — заявил он.
По его словам, сегодня навыки в этом виде спорта особенно востребованы российскими участниками специальной военной операции, а сам спорт стал одним из средств реабилитации ветеранов.
"Мы вместе со спонсорами поставили на СВО несколько тысяч мотоциклов. В разных регионах России готовим наших парней на багги, квадроциклах, мотоциклах, мотоциклах эндуро и так далее. Потому что это не только спасает жизни нашим парням, но и позволяет им выполнять в том числе штурмовые задачи. Что касается ветеранов с протезами, после первичной медицинской реабилитации мы приглашаем их к себе и даем им возможность заниматься на багги, квадроциклах и мотоциклах. Человек с ограниченными возможностями может совершенно спокойно управлять спортивной техникой", — пояснил Александр Джеус.
В комплексной программе развития мотоспорта России важную роль играет подготовка юных спортсменов, сообщил исполнительный директор Федерации мотоциклетного спорта Московской области Максим Краев.
Исполнительный директор Федерации мотоциклетного спорта Московской области Максим Краев
1 из 3
Российский мотогонщик, многократный чемпион России, бронзовый призер чемпионата мира по мотокроссу (2015) Евгений Бобрышев

Перейти в медиабанк
2 из 3
Пресс-конференция на тему: "Развитие мотоспорта России в интересах детей и молодежи"
3 из 3
1 из 3

Перейти в медиабанк
2 из 3
3 из 3
"Спортсменов и спортивных школ становится все больше, а в 2025 году число детей в этом виде спорта превысило число взрослых. Мы видим, что будущее за мотоспортом. Тринадцать мероприятий в рамках серии чемпионатов России по мотокроссу затрагивают практически всю нашу страну. Чемпионат России начинается в Краснодарском крае, затем пройдет во Всероссийском детском центре "Орленок" на легендарной трассе, где когда-то проходил чемпионат мира среди юниоров", — рассказал он.
По его словам, чтобы популяризировать мотоспорт среди детей и молодежи, федерация устраивает спортивные мероприятия в рамках больших фестивалей. Дети с родителями могут принять участие в них в качестве зрителей, а затем начать заниматься мотоспортом в секциях.
Своим опытом вхождения в мотоспорт поделился известный российский мотогонщик, многократный чемпион России, бронзовый призер чемпионата мира по мотокроссу (2015) Евгений Бобрышев.
"Мотоспорт лично для меня — семейный вид спорта, потому что в него были вовлечены мои отец и дед. Дед проектировал и создавал трассы, а отец был тест-пилотом этих трасс. Потом этим занялся я, поэтому для меня мотоспорт — в первую очередь часть жизни. Мне уже 38 лет, но я получаю от выступлений огромное удовольствие и пока не планирую останавливаться. Конечно, я уже посматриваю в сторону тренерства, потому что я вижу, как вырос интерес к техническим видам спорта в России. Нужно передавать опыт детям", — заключил он.
 
Краснодарский крайУральскийАлександр ДжеусММПЦДетские вопросыОбществоОрленок (детский центр)МотогонкиСпорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала