Опрос показал, сколько россиян хотели бы иметь собственную дачу
11:26 29.04.2026
Опрос показал, сколько россиян хотели бы иметь собственную дачу

ВЦИОМ: 69% россиян хотели бы иметь собственную дачу

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Две трети россиян (69%) хотели бы иметь собственную дачу или земельный участок, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ.
Наибольшую долю желающих приобрести свой дачный участок составили зумеры (91%), младшие миллениалы, родившиеся в период с 1992 по 2000 годы (89%), и старшие миллениалы, родившиеся в период с 1982 по 1991 годы (81%). В то же время более четверти граждан РФ (29%) признались, что не хотели бы иметь свою дачу.
По данным ВЦИОМ, у более чем половины респондентов (52%) в 2026 году нет ни загородного жилья, ни земельного участка.
В свою очередь хозяева дач сказали, что чаще всего используют участки для выращивания сельхозпродуктов для семейного потребления (61%), более четверти российских дачников (27%) любят на участке сажать цветы, разбивать клумбы и газоны.
Согласно опросу АЦ ВЦИОМ, самыми популярными сельхозпродуктами для выращивания у дачников стали помидоры (38%), огурцы (35%) и картофель (30%).
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 11 апреля среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
