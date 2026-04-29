Выход ОАЭ из ОПЕК может служить интересам США, заявил экс-министр Ливии

БЕНГАЗИ (Ливия), 29 апр - РИА Новости. Выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ может служить интересам США, сообщил РИА Новости бывший министр нефти и газа в Правительстве национального единства Ливии Мухаммед Аун.

"На мой взгляд, это служит интересам США по ряду причин. Америка видит в ОПЕК монополию. В США против этой организации было подано несколько исков", - сказал Аун.

Бывший ливийский министр также упомянул, что президент США Дональд Трамп ранее обещал американцам добиться снижения цен на топливо.

По мнению Ауна, повышение Эмиратами объема добычи нефти может в краткосрочной перспективе оказать воздействие на рынок.

"Вероятно, что сейчас каждая страна будет действовать в собственных интересах. Трудно предсказать, какие меры предпримут другие государства", - добавил он.