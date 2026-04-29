Выход ОАЭ из ОПЕК может служить интересам США, заявил экс-министр Ливии

- Бывший министр нефти и газа в Правительстве национального единства Ливии Мухаммед Аун заявил, что выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ может служить интересам США.
- Мухаммед Аун отметил, что повышение Эмиратами объема добычи нефти может в краткосрочной перспективе оказать воздействие на рынок.
БЕНГАЗИ (Ливия), 29 апр - РИА Новости. Выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ может служить интересам США, сообщил РИА Новости бывший министр нефти и газа в Правительстве национального единства Ливии Мухаммед Аун.
Бывший ливийский министр также упомянул, что президент США Дональд Трамп ранее обещал американцам добиться снижения цен на топливо.
По мнению Ауна, повышение Эмиратами объема добычи нефти может в краткосрочной перспективе оказать воздействие на рынок.
"Вероятно, что сейчас каждая страна будет действовать в собственных интересах. Трудно предсказать, какие меры предпримут другие государства", - добавил он.
Эмиратское информационное госагентство WAM сообщило во вторник, что ОАЭ с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+. Это стратегическое решение, оно основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена о намерениях страны.