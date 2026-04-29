Рейтинг@Mail.ru
Выход ОАЭ из ОПЕК может служить интересам США, заявил экс-министр Ливии
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:51 29.04.2026
Выход ОАЭ из ОПЕК может служить интересам США, заявил экс-министр Ливии

© REUTERS / Ramzi BoudinaЛоготип ОПЕК
Логотип ОПЕК. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший министр нефти и газа в Правительстве национального единства Ливии Мухаммед Аун заявил, что выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ может служить интересам США.
  • Мухаммед Аун отметил, что повышение Эмиратами объема добычи нефти может в краткосрочной перспективе оказать воздействие на рынок.
БЕНГАЗИ (Ливия), 29 апр - РИА Новости. Выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ может служить интересам США, сообщил РИА Новости бывший министр нефти и газа в Правительстве национального единства Ливии Мухаммед Аун.
"На мой взгляд, это служит интересам США по ряду причин. Америка видит в ОПЕК монополию. В США против этой организации было подано несколько исков", - сказал Аун.
Бывший ливийский министр также упомянул, что президент США Дональд Трамп ранее обещал американцам добиться снижения цен на топливо.
По мнению Ауна, повышение Эмиратами объема добычи нефти может в краткосрочной перспективе оказать воздействие на рынок.
"Вероятно, что сейчас каждая страна будет действовать в собственных интересах. Трудно предсказать, какие меры предпримут другие государства", - добавил он.
Эмиратское информационное госагентство WAM сообщило во вторник, что ОАЭ с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+. Это стратегическое решение, оно основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена о намерениях страны.
В миреСШАОАЭЛивияДональд ТрампОПЕК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала