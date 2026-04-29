Министр энергетики ОАЭ рассказал, почему страна решила выйти из ОПЕК - РИА Новости, 29.04.2026
13:58 29.04.2026 (обновлено: 17:26 29.04.2026)
Министр энергетики ОАЭ рассказал, почему страна решила выйти из ОПЕК

Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр энергетики ОАЭ связал решение о выходе ОАЭ из ОПЕК с фактическим закрытием Ормузского пролива для прохода танкеров.
  • Он заявил, что закрытие Ормузского пролива ограничивает поток нефти и продуктов из Персидского залива, поэтому необходимы новые стратегии.
ДУБАЙ (ОАЭ), 29 апр - РИА Новости. Решение о выходе ОАЭ из ОПЕК непосредственно связано в том числе с фактическим закрытием Ормузского пролива для прохода танкеров, которое ограничило предложение нефти на рынке, следует из заявления министра энергетики и инфраструктуры страны Сухейля аль-Мазруи.
Эмиратское информационное госагентство WAM сообщило во вторник, что ОАЭ с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+. Это стратегическое решение, оно основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИДа ОАЭ Афра аль-Хамели. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена о намерениях страны.
"Если посмотреть на баланс спроса и предложения, на ситуацию в мире, где действуют ограничения и закрыт Ормузский пролив, то эти факторы ограничивают поток сырой нефти и конечных продуктов из Персидского залива. В этой ситуации необходимо действовать и применять стратегии, отличные от всех предыдущих", - заявил аль-Мазрауи в интервью телеканалу CNBC.
Эмиратский министр энергетики также отметил, что ОАЭ не могут и не хотят в короткий срок, "завтра", увеличить добычу нефти, поскольку, как и другие страны Персидского залива, сталкиваются всё с теми же ограничениями из-за закрытия Ормузского пролива.
"Существует ограничение и риск, на который должен обратить внимание весь мир, и этот риск — закрытие Ормузского пролива. Его необходимо открыть, необходимо обеспечить свободное движение судов", - подчеркнул он.
В свою очередь, как полагает политолог-американист Малек Дудаков, закрытие Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ, приведет к тому, что раскол внутри ОПЕК и среди монархий Залива будет усугубляться.
"Я бы не сказал, что это большая победа администрации Дональда Трампа. Но американцам, конечно, будет легче работать в этих условиях, когда они уже не имеют дела с одним большим нефтяным картелем. Можно будет каждую страну по отдельности дожимать", - сказал он в комментарии NEWS.ru.
