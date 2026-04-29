10:05 29.04.2026
Аналитик рассказал, сколько просуществует ОПЕК+ после ухода ОАЭ

Белогорьев: ОПЕК+ будет существовать, пока это интересно РФ и Саудовской Аравии

  • ОАЭ с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+.
  • По мнению директора по исследованиям Института энергетики и финансов Алексея Белогорьева, ОПЕК держится на Саудовской Аравии и является важной площадкой для диалога стран Персидского залива с Ираном.
  • ОПЕК+, по мнению Белогорьева, будет существовать, пока в этом заинтересованы Россия и Саудовская Аравия.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. ОПЕК+ после ухода ОАЭ будет существовать, пока это интересно России и Саудовской Аравии, кроме того, ОПЕК служит одной из немногих оставшихся площадок для диалога ближневосточных стран с Ираном, заявил РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
ОАЭ с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+, сообщило во вторник эмиратское информационное госагентство WAM. Решение является стратегическим и основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена о намерениях страны об этом выходе.
"ОПЕК от этого не развалится, потому что, в конечном итоге, ОПЕК держится на Саудовской Аравии. И это такой клуб стран, которые объединены с Саудовской Аравией. Плюс это еще... важная площадка для диалога (стран Персидского залива - ред.) с Ираном. Она одна из немногих оставшихся", - сказал Белогорьев.
ОПЕК+, по его мнению, тем более будет существовать, пока в этом заинтересованы Россия и Саудовская Аравия.
"Пока между этими двумя странами есть общее взаимопонимание по вопросам регулирования нефтяного рынка, соглашение будет действовать. Независимо от того, какие другие страны будут входить или выходить", - добавил Белогорьев.
