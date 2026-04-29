Хоценко сообщил, что 9 мая в Омске проведут шествие "Бессмертного полка"
14:52 29.04.2026 (обновлено: 15:31 29.04.2026)
Хоценко сообщил, что 9 мая в Омске проведут шествие "Бессмертного полка"

ОМСК, 29 апр - РИА Новости. Возложение цветов в парке Победы, шествие "Бессмертного полка" и построение войск Омского гарнизона будут организованы в Омске в День Победы 9 мая, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области.
Глава региона Виталий Хоценко провел координационное совещание по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы. В нем приняли участие депутат Госдумы РФ Оксана Фадина, председатель заксобрания региона Александр Артемов и мэр Омска Сергей Шелест. Также на совещании обсудили меры поддержки ветеранов. Первым мероприятием 9 мая станет традиционное возложение цветов в парке Победы.
Шествие Бессмертного полка в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Формат "Бессмертного полка" в 2026 году определят главы регионов
15 апреля, 15:18
"На совещании обсудили организацию шествия "Бессмертного полка" и построения войск Омского гарнизона. Принято решение, что в этом году в мероприятии не будет принимать участие военная техника. Исключение составит танк Т-34. Как отметил губернатор, в построении запланировано участие парадных расчетов общей численностью более тысячи человек", - сообщили в пресс-службе.
Также губернатор сообщил о единовременной выплате в размере 255 тысяч рублей участникам Великой Отечественной войны.
 
