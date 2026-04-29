Министр энергетики ОАЭ объяснил решение страны выйти из ОПЕК

Краткий пересказ от РИА ИИ
ДУБАЙ, 29 апр - РИА Новости. Решение о выходе из ОПЕК было принято с учетом сделанных инвестиций в увеличение добычи нефти и газа и в нефтехимию в ОАЭ, а также с учетом международных проектов, заявил министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в интервью телеканалу CNBC.
Эмиратское информационное госагентство WAM сообщило во вторник, что ОАЭ с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+. Это стратегическое решение, оно основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИДа ОАЭ Афра аль-Хамели. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена о намерениях страны.
"У нас есть инвесторы, которые вложили средства в ОАЭ для увеличения наших производственных мощностей. Мы стремимся достичь уровня в 5 миллионов производственных мощностей к 2027 году, и это не новость, мы говорим об этом уже много лет... У нас есть газ, у нас есть нефтехимическая промышленность, у нас есть и другие ресурсы, которые мы как страна стремимся производить и извлекать из них выгоду" - заявил министр энергетики ОАЭ.
Также Сухейль аль-Мазруи отметил, что решение о выходе из ОПЕК соответствует планам ОАЭ по международной экспансии в энергетической сфере.
"Как вы знаете, ОАЭ — это не только местный производитель, у нас есть международные амбиции и инвестиции, и мы активно ищем возможности по всему миру. Решение выйти за рамки каких-либо ограничений важно для нас, чтобы обеспечить соответствие рыночным условиям в нужное время и в нужном темпе, с нашей точки зрения", - подчеркнул он.