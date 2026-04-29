В Нижнем Новгороде 200 собак погибли при пожаре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Нижнем Новгороде при пожаре в надворной постройке погибли 200 собак.
- Пожар произошел на улице Воронихина в Ленинском районе.
- Помещение использовалось для разведения чихуа-хуа.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 апр – РИА Новости. Двести собак погибли при пожаре в надворной постройке в Нижнем Новгороде, сообщает МЧС региона.
Пожар на улице Воронихина в Ленинском районе произошёл в среду утром.
В ГД внесли проект об ограничении количества домашних животных в квартире
"По приезду первых пожарных подразделений наблюдалось горение надворной постройки на площади 50 квадратных метров. Со слов хозяйки, в результате пожара, предположительно, погибло 200 собак", - говорится в сообщении.
Как пояснили в МЧС региона, помещение использовалось для разведения собак. По словам хозяев, это были чихуа-хуа, добавили в министерстве.
В тушении пожара было задействовано 6 единиц техники и 30 человек личного состава.
"Дознаватели МЧС России устанавливают причину произошедшего", - подчеркивается в сообщении.