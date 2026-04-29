В Подмосковье нигериец продал авто друга, использовав сходство во внешности

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Гражданин Нигерии продал машину своего соотечественника, воспользовавшись его документами и внешним сходством, и присвоил себе вырученные 6,5 миллионов рублей, его задержали в Красногорске, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.