Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье нигериец продал авто друга, использовав сходство во внешности
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:28 29.04.2026
В Подмосковье нигериец продал авто друга, использовав сходство во внешности

Нигериец в Подмосковье продал иномарку друга, воспользовавшись внешним сходством

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гражданин Нигерии продал машину своего соотечественника, воспользовавшись его документами и внешним сходством.
  • Подозреваемый продал автомобиль автосалону, предъявив паспорт друга, и присвоил вырученные 6,5 миллионов рублей.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Гражданин Нигерии продал машину своего соотечественника, воспользовавшись его документами и внешним сходством, и присвоил себе вырученные 6,5 миллионов рублей, его задержали в Красногорске, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
Установлено, что гражданин Нигерии, проживающий в Москве, разместил в интернете объявление о продаже своего автомобиля. Для показа иномарки и общения с потенциальными покупателями он попросил помощи у своего знакомого соотечественника, свободно владеющего русским языком, передав ему документы и ключи.
Петрова добавила, что через некоторое время собственник авто увидел, что объявление о продаже удалено. Он попытался дозвониться до своего приятеля, однако на звонки тот не отвечал. После этого мужчина обратился в полицию.
Полицейские задержали подозреваемого в Красногорске. Он пояснил, что продал иномарку автосалону, предъявив паспорт друга.
"Из-за внешнего сходства правонарушителя и заявителя сотрудники компании не заметили подвоха и перечислили на указанный счет 6,5 млн рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению", - отметила Петрова.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Фигурант заключен под стражу.
Полицейские устанавливают местонахождение проданного автомобиля.
ПроисшествияНигерияКрасногорскРоссияТатьяна Петрова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала