В Подмосковье нигериец продал авто друга, использовав сходство во внешности

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Гражданин Нигерии продал машину своего соотечественника, воспользовавшись его документами и внешним сходством, и присвоил себе вырученные 6,5 миллионов рублей, его задержали в Красногорске, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
Установлено, что гражданин Нигерии, проживающий в Москве, разместил в интернете объявление о продаже своего автомобиля. Для показа иномарки и общения с потенциальными покупателями он попросил помощи у своего знакомого соотечественника, свободно владеющего русским языком, передав ему документы и ключи.
Петрова добавила, что через некоторое время собственник авто увидел, что объявление о продаже удалено. Он попытался дозвониться до своего приятеля, однако на звонки тот не отвечал. После этого мужчина обратился в полицию.
Полицейские задержали подозреваемого в Красногорске. Он пояснил, что продал иномарку автосалону, предъявив паспорт друга.
"Из-за внешнего сходства правонарушителя и заявителя сотрудники компании не заметили подвоха и перечислили на указанный счет 6,5 млн рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению", - отметила Петрова.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Фигурант заключен под стражу.
Полицейские устанавливают местонахождение проданного автомобиля.