Цена нефти Brent превысила 120 долларов за баррель впервые с июня 2022 года - РИА Новости, 29.04.2026
22:59 29.04.2026 (обновлено: 23:26 29.04.2026)
Цена нефти Brent превысила 120 долларов за баррель впервые с июня 2022 года

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Цена нефти марки Brent с поставкой в июне превысила 120 долларов за баррель.
  • Показатель впервые с 17 июня 2022 года поднялся выше этой отметки.
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с июня 2022 года превысила уровень в 120 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 22:45 мск цена июньских фьючерсов поднималась на 1,73 процента относительно предыдущего закрытия — до 120,13 доллара. Таким образом, показатель впервые с 17 июня 2022-го поднялся выше отметки в 120 долларов.
В свою очередь, июньские фьючерсы на WTI дорожали на 7,87 процента — до 107,79 доллара.
Обострение конфликта между США, Израилем и Ираном привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После этого цены на энергоносители начали бить рекорды.
Девятого марта цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, продемонстрировав рост на 29-31 процент. К вечеру того же дня они перешли к снижению.
BrentWTI (нефть)ЭнергетикаЭкономикаНефть
 
 
