СМИ раскрыли, что обсуждалось в Белом доме в отношении Ормузского пролива

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его команда по национальной безопасности в ходе встречи в Белом доме обсуждали возможное усиление или ослабление американского военного присутствия в Ормузском проливе, сообщает телеканал NBC со ссылкой на официальное лицо.
По данным телеканала, в понедельник состоялась встреча Трампа и его команды в ситуационной комнате Белого дома, в ходе которой президенту были предложены различные варианты действий военных в Ормузском проливе.
"Варианты, которые обсуждались на встрече в понедельник в ситуационной комнате, включали в себя (вопрос о том), должно ли измениться военное присутствие США в (Ормузском) проливе - или увеличиться, или уменьшиться - и должны ли военные стать более агрессивными в проведении операций в этом месте", - говорится в публикации на сайте NBC со ссылкой на официальное лицо.
По информации источников телеканала, Трамп еще не принял решение по этому вопросу.
Ранее газета Wall Street Journal, ссылаясь на неназванных американских чиновников, сообщала, что Трамп и его команда скептически относятся к предложению иранской стороны по открытию Ормузского пролива. По информации чиновников, Вашингтон продолжит переговоры с Тегераном и, вероятно, "в ближайшие дни" представит ответные предложения.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.