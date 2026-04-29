Министр обороны Бельгии признал, что НАТО может быть "бумажным тигром" - РИА Новости, 29.04.2026
17:28 29.04.2026
Министр обороны Бельгии признал, что НАТО может быть "бумажным тигром"

Франкен: НАТО иногда может вести себя как "бумажный тигр"

Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Министр обороны Бельгии Тео Франкен признал, что НАТО иногда может вести себя как "бумажный тигр", соответствуя определению президента США Дональда Трампа.
Глава Белого дома ранее неоднократно заявлял, что авторитет НАТО дал серьезную трещину из-за нежелания военного блока помогать США в разблокировке Ормузского пролива, а также называл альянс "бумажным тигром".
"НАТО иногда может быть "бумажным тигром". Это правда, и я могу это сказать, потому что штаб-квартира НАТО находится в Бельгии", - сказал Франкен, выступая на мероприятии американского аналитического центра Atlantic Council*.
Трамп 1 апреля заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана.

*Признана нежелательной организацией в РФ
