Новым послом Германии на Украине станет помощник генсека НАТО, пишут СМИ

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Новым послом Германии на Украине станет помощник генерального секретаря НАТО по политике и политике безопасности Борис Руге, сообщает немецкий журнал Spiegel.
Spiegel добавляет, что одобрение его кандидатуры "считается формальностью", а смена посла произойдет в рамках регулярных ротаций дипломатов.
Отмечается, что Руге в рамках НАТО отвечает за политические вопросы организации на международной арене, в частности за ее расширение, политику в отношении России, контроль над вооружениями.
В настоящее время дипмиссию Германии на Украине возглавляет Хайко Томс.
В Германии набросились на Мерца из-за нового решения по Украине
22 апреля, 14:46