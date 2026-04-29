Новым послом Германии на Украине станет помощник генсека НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 29.04.2026
13:58 29.04.2026
Новым послом Германии на Украине станет помощник генсека НАТО, пишут СМИ

Spiegel: новым послом Германии на Украине станет помощник Рютте Руге

Борис Руге. Архивное фото
  • Новым послом Германии на Украине станет помощник генсекретаря НАТО Борис Руге, пишет Spiegel.
  • В альянсе он отвечает в том числе за расширение организации, политику в отношении России, контроль над вооружениями.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Новым послом Германии на Украине станет помощник генерального секретаря НАТО по политике и политике безопасности Борис Руге, сообщает немецкий журнал Spiegel.
"Борис Руге, в настоящее время занимающий пост помощника генсека НАТО по политическим вопросам и политике безопасности, станет... новым послом Германии в Киеве", - говорится в сообщении.
Spiegel добавляет, что одобрение его кандидатуры "считается формальностью", а смена посла произойдет в рамках регулярных ротаций дипломатов.
Отмечается, что Руге в рамках НАТО отвечает за политические вопросы организации на международной арене, в частности за ее расширение, политику в отношении России, контроль над вооружениями.
В настоящее время дипмиссию Германии на Украине возглавляет Хайко Томс.
