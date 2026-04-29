Финский политик назвал НАТО агрессивным альянсом - РИА Новости, 29.04.2026
04:55 29.04.2026
Финский политик назвал НАТО агрессивным альянсом

Политик Мема назвал НАТО агрессивным альянсом, угрожающим России

© Фото : NATO
Флаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе
Флаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Финский политик Армандо Мема назвал НАТО агрессивным альянсом, который угрожает России.
  • Он добавил, что в Финляндии пытаются убедить общественность в том, что Россия якобы представляет угрозу, чтобы оправдать изменения в законе, касающиеся ядерного оружия.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. НАТО является агрессивным альянсом, который угрожает России, заявил РИА Новости финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема, комментируя планы финских властей разрешить ввоз и хранение ядерного оружия в стране.
Правительство Финляндии 23 апреля представило на рассмотрение парламента инициативу о внесении поправок в закон о ядерной энергии и уголовный кодекс, которые отменят действующий запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны. В Кремле назвали концентрированной конфронтацией планы Финляндии разрешить ввозить в страну ядерное оружие.
"НАТО является агрессивным альянсом, представляющим угрозу для России", - сказал собеседник агентства.
Политик добавил, что в Финляндии пытаются убедить общественность в том, что Россия якобы представляет угрозу, чтобы оправдать изменения в законе, касающиеся ядерного оружия.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
