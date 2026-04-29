Мать наемника из Колумбии раскрыла, какую зарплату ему обещали в ВСУ

БОГОТА, 29 апр - РИА Новости. Вербовщики боевиков в ряды ВСУ привлекают наемников суммами выплат более 5000 долларов в месяц, но эти условия не выполняются, заявила РИА Новости мать уничтоженного на Украине наемника из Колумбии Давида Фернандо Наваррете Агирре.

По словам женщины, предложение ее сыну, который являлся отставным военнослужащим, поступило через социальные сети, где завербованным обещали "очень большую сумму денег" и другие условия, которые впоследствии не были выполнены.