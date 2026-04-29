Краткий пересказ от РИА ИИ
БОГОТА, 29 апр - РИА Новости. Вербовщики боевиков в ряды ВСУ привлекают наемников суммами выплат более 5000 долларов в месяц, но эти условия не выполняются, заявила РИА Новости мать уничтоженного на Украине наемника из Колумбии Давида Фернандо Наваррете Агирре.
"Ему обещали 19 миллионов песо в месяц (около 5230 долларов США - ред.)", - рассказала она.
По словам женщины, предложение ее сыну, который являлся отставным военнослужащим, поступило через социальные сети, где завербованным обещали "очень большую сумму денег" и другие условия, которые впоследствии не были выполнены.
Единственное, что оплатили колумбийцу - дорога до Украины в июле 2025 года, где он был ликвидирован уже через два месяца. По информации матери погибшего, это произошло в сентябре 2025 года в результате атаки БПЛА на тренировочную базу.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
