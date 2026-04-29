Рейтинг@Mail.ru
Мать наемника из Колумбии раскрыла, какую зарплату ему обещали в ВСУ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:49 29.04.2026 (обновлено: 09:31 29.04.2026)
Мать наемника из Колумбии раскрыла, какую зарплату ему обещали в ВСУ

РИА Новости: погибшему на Украине наемнику обещали 5230 долларов в месяц

Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вербовщики ВСУ привлекают наемников из Колумбии зарплатами более 5000 долларов в месяц, но эти условия не выполняются.
  • Наемнику Давиду Фернандо Наваррете Агирре обещали 19 миллионов песо в месяц (около 5230 долларов США), однако оплатили только дорогу до Украины.
БОГОТА, 29 апр - РИА Новости. Вербовщики боевиков в ряды ВСУ привлекают наемников суммами выплат более 5000 долларов в месяц, но эти условия не выполняются, заявила РИА Новости мать уничтоженного на Украине наемника из Колумбии Давида Фернандо Наваррете Агирре.
"Ему обещали 19 миллионов песо в месяц (около 5230 долларов США - ред.)", - рассказала она.
Вид на центр Боготы, Колумбия - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Мать колумбийского наемника ВСУ назвала место сбора завербованных в Боготе
28 апреля, 05:37
28 апреля, 05:37
По словам женщины, предложение ее сыну, который являлся отставным военнослужащим, поступило через социальные сети, где завербованным обещали "очень большую сумму денег" и другие условия, которые впоследствии не были выполнены.
Единственное, что оплатили колумбийцу - дорога до Украины в июле 2025 года, где он был ликвидирован уже через два месяца. По информации матери погибшего, это произошло в сентябре 2025 года в результате атаки БПЛА на тренировочную базу.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
В миреУкраинаКолумбияСШАВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала