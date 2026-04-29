Мурманский губернатор выступил в защиту бизнеса Арктической зоны России

МУРМАНСК, 29 апр - РИА Новости. Устойчивое развитие северных территорий невозможно без малого и среднего бизнеса, и в современных условиях необходимо скорректировать условия ведения предпринимательской деятельности с учетом северной специфики, отметил губернатор Мурманской области, председатель комиссии Государственного совета РФ по направлению "Северный морской путь и Арктика" Андрей Чибис.

Чибис выступил на заседании Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики, посвященном ведению предпринимательской деятельности в Арктической зоне России. Глава региона обозначил ключевую роль малого и среднего бизнеса в устойчивом развитии Арктики и фактически выступил в его защиту, подчеркнув необходимость корректировки условий ведения предпринимательской деятельности с учетом северной специфики.

"Ключевую роль играет малый и средний бизнес, а также городская экономика. Север - объективно сложная территория: климат, логистика, издержки. Без малого бизнеса реализация крупных проектов не будет устойчивой. Более того, для многих населенных пунктов это фактор диверсификации экономики и снижения зависимости от одного-двух градообразующих предприятий", - отметил Чибис.

Он подчеркнул, что меры, принятые на федеральном и региональном уровнях, уже дают заметный эффект. Чибис отметил, что в Мурманской области за последние семь лет валовой региональный продукт на душу населения вырос в 2,3 раза - регион вышел на десятое место в стране. По средней заработной плате область также занимает десятое место. Отдельно Чибис подчеркнул необходимость повышения эффективности преференциальных режимов.

"Важно, чтобы эти меры действительно работали эффективно, и чтобы преференциальные режимы давали реальный результат", - отметил губернатор. Он добавил, что Мурманская область сегодня является лидером по числу резидентов и объему инвестиций в рамках таких механизмов. В регионе успешно действует первая в Арктике территория опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики", а также режим Арктической зоны Российской Федерации. Губернатор пояснил, что ТОР ориентирована преимущественно на крупные инвестиционные проекты, тогда как режим арктического резидентства охватывает более широкий круг участников - малый, средний и крупный бизнес.

Отдельное внимание он уделил условиям ведения бизнеса в Арктике. Среди ключевых факторов - высокая стоимость труда, северные гарантии, длительный отопительный сезон и климатические особенности, существенно влияющие на издержки предприятий. Чибис представил предложения по совершенствованию регулирования. В их числе - возвращение регионам права устанавливать пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения, повышение порога по налогу на добавленную стоимость для Арктической зоны до 60 миллионов рублей, а также восстановление пониженных тарифов страховых взносов для малого и среднего предпринимательства в Арктике.