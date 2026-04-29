01:13 29.04.2026
Синоптик предупредила о капризной майской погоде в Москве

Девушка закрывается от воды курткой во время ливня в Москве
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Погода в мае будет капризной в Москве из-за сложного взаимодействия сезонных, атмосферных и климатических факторов, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
"Май в столице будет капризничать из-за сложного взаимодействия сезонных, атмосферных и климатических факторов. В переходные периоды от сезона к сезону, к которым относится май, эти колебания особенно заметны и могут приводить к резким изменениям погоды", - пояснила она.
Так, 1 мая столице ожидается плюс девять градусов тепла, местами с дождем и мокрым снегом, а уже на следующий день погода будет без осадков и до плюс 15 градусов тепла, рассказала синоптик.
Паршина отметила, что перепады погоды связаны также с циклонами и антициклонами.
"Циклоны приносят облачную погоду и осадки, а их взаимодействие с антициклонами может приводить к резким изменениям температуры", - объяснила эксперт.
