Синоптик предупредила о капризной майской погоде в Москве

Девушка закрывается от воды курткой во время ливня в Москве. Архивное фото

Краткий пересказ от РИА ИИ Ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила о капризной майской погоде в Москве.

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Погода в мае будет капризной в Москве из-за сложного взаимодействия сезонных, атмосферных и климатических факторов, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

"Май в столице будет капризничать из-за сложного взаимодействия сезонных, атмосферных и климатических факторов. В переходные периоды от сезона к сезону, к которым относится май, эти колебания особенно заметны и могут приводить к резким изменениям погоды", - пояснила она.

Так, 1 мая столице ожидается плюс девять градусов тепла, местами с дождем и мокрым снегом, а уже на следующий день погода будет без осадков и до плюс 15 градусов тепла, рассказала синоптик.

Паршина отметила, что перепады погоды связаны также с циклонами и антициклонами.