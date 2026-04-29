Аравийские монархи выступили за усиление военной интеграции в регионе
02:09 29.04.2026
Аравийские монархи выступили за усиление военной интеграции в регионе

Флаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда
Флаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
ДОХА, 29 апр - РИА Новости. Лидеры аравийских монархий выступили за усиление военной интеграции в регионе и быстрое создание системы раннего предупреждения об угрозе баллистических ракет, сообщил по итогам саммита стран региона в Джидде генеральный секретарь Совета сотрудничества стран Персидского залива Джасем аль-Будайви.
"Лидеры стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива подчеркнули важность усиления военной интеграции между странами совета и ускорения завершения создания системы раннего предупреждения о баллистических ракетах", - сказал аль-Будайви, чьи слова приводит сайт региональной организации.
Во вторник в саудовской Джидде прошел консультативный саммит совета с участием монархов, наследных принцев и представителей правительств для обсуждения возможных совместных мер на фоне ситуации вокруг Ирана.
