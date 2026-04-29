Аравийские монархи выступили за усиление военной интеграции в регионе

ДОХА, 29 апр - РИА Новости. Лидеры аравийских монархий выступили за усиление военной интеграции в регионе и быстрое создание системы раннего предупреждения об угрозе баллистических ракет, сообщил по итогам саммита стран региона в Джидде генеральный секретарь Совета сотрудничества стран Персидского залива Джасем аль-Будайви.