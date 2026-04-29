Японские ученые нашли способ замедлить старение сердца

Краткий пересказ от РИА ИИ Японские ученые обнаружили, что соединение миторубин может замедлять возрастное ухудшение работы сердца и частично ее восстанавливать.

В экспериментах на пожилых мышах введение миторубина приводило к улучшению функции сердца за счет повышения активности митохондрий.

Профессор Сигэру Янаги подчеркнул необходимость дальнейших исследований для проверки возможности получения аналогичного эффекта у человека.

ТОКИО, 29 апр - РИА Новости, Екатерина Плясункова. Японские ученые обнаружили, что соединение миторубин может замедлять возрастное ухудшение работы сердца и даже частично его восстанавливать, заявил РИА Новости профессор факультета естественных наук университета Гакусюин Сигэру Янаги.

"В данном исследовании мы подтвердили, что у пожилых мышей возрастное ухудшение работы сердца значимо уменьшается при введении миторубина", - отметил он.

Янаги и его коллеги изучали влияние миторубина, получаемого на основе природного вещества берберина, содержащегося, в частности, в барбарисе и амурском бархате, на клетки и мышей. В ходе исследования выяснилось, что миторубин улучшает работу митохондрий - структур внутри клеток, отвечающих за выработку энергии. В экспериментах на пожилых мышах введение миторубина приводило к улучшению функции сердца.

"Митохондрии выполняют роль своего рода "электростанций" клетки, однако с возрастом их количество уменьшается, а функция ослабевает", - отметил Янаги.

По его словам, ключевую роль в этом процессе играет молекула MITOL, представляющая собой "систему контроля качества" митохондрий, уровень которой с возрастом также снижается.

"Миторубин повышает экспрессию MITOL и усиливает способность митохондрий производить энергию. Кроме того, увеличивается и их количество. Таким образом, в рамках модели на животных показана возможность замедления возрастного снижения функции сердца или ее улучшения", - сказал профессор.

Янаги подчеркнул, что данные результаты были продемонстрированы пока только в рамках экспериментов на животных, поэтому "требуется дальнейшая проверка того, можно ли получить аналогичный эффект у человека".