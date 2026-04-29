Японские ученые нашли способ замедлить старение сердца - РИА Новости, 29.04.2026
02:27 29.04.2026
Японские ученые нашли способ замедлить старение сердца

РИА Новости: миторубин замедляет возрастное ухудшение работы сердца

© Fotolia / Hoda Bogdan Ученый работает с микроскопом
Ученый работает с микроскопом - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© Fotolia / Hoda Bogdan
Ученый работает с микроскопом. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Японские ученые обнаружили, что соединение миторубин может замедлять возрастное ухудшение работы сердца и частично ее восстанавливать.
  • В экспериментах на пожилых мышах введение миторубина приводило к улучшению функции сердца за счет повышения активности митохондрий.
  • Профессор Сигэру Янаги подчеркнул необходимость дальнейших исследований для проверки возможности получения аналогичного эффекта у человека.
ТОКИО, 29 апр - РИА Новости, Екатерина Плясункова. Японские ученые обнаружили, что соединение миторубин может замедлять возрастное ухудшение работы сердца и даже частично его восстанавливать, заявил РИА Новости профессор факультета естественных наук университета Гакусюин Сигэру Янаги.
"В данном исследовании мы подтвердили, что у пожилых мышей возрастное ухудшение работы сердца значимо уменьшается при введении миторубина", - отметил он.
Янаги и его коллеги изучали влияние миторубина, получаемого на основе природного вещества берберина, содержащегося, в частности, в барбарисе и амурском бархате, на клетки и мышей. В ходе исследования выяснилось, что миторубин улучшает работу митохондрий - структур внутри клеток, отвечающих за выработку энергии. В экспериментах на пожилых мышах введение миторубина приводило к улучшению функции сердца.
"Митохондрии выполняют роль своего рода "электростанций" клетки, однако с возрастом их количество уменьшается, а функция ослабевает", - отметил Янаги.
По его словам, ключевую роль в этом процессе играет молекула MITOL, представляющая собой "систему контроля качества" митохондрий, уровень которой с возрастом также снижается.
"Миторубин повышает экспрессию MITOL и усиливает способность митохондрий производить энергию. Кроме того, увеличивается и их количество. Таким образом, в рамках модели на животных показана возможность замедления возрастного снижения функции сердца или ее улучшения", - сказал профессор.
Янаги подчеркнул, что данные результаты были продемонстрированы пока только в рамках экспериментов на животных, поэтому "требуется дальнейшая проверка того, можно ли получить аналогичный эффект у человека".
"Снижение функции митохондрий является общей основой многих возрастных заболеваний, включая сердечную недостаточность, поэтому наши результаты могут привести к разработке новых терапевтических стратегий", - заключил он.
