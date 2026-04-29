Минтруд ужесточит правила оформления иностранцев для компаний с квотами
19:16 29.04.2026 (обновлено: 20:43 29.04.2026)
Минтруд ужесточит правила оформления иностранцев для компаний с квотами

Минтруд ужесточит правила оформления иностранцев для компаний, получивших квоты

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минтруд предложил сократить срок перераспределения квот на иностранных сотрудников с шести до трех месяцев.
  • Квоты выделяются организациям, испытывающим реальный дефицит кадров и не могущим найти местных специалистов.
  • Утвержденная квота на 2026 год составляет 278,9 тысячи разрешений.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Минтруд предложил сократить с шести до трех месяцев срок, по истечению которого квота может быть перераспределена, если компания не оформила необходимые документы на иностранного сотрудника, сообщили в пресс-службе ведомства.
Проект приказа министерства размещен на сайте нормативных правовых актов.
"В проекте приказа предлагается сократить с шести до трёх месяцев срок, по истечении которого регионы могут перераспределить квоту, если работодатель не оформил разрешительные документы на иностранного сотрудника", - говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что такие квоты выделяются только организациям, которые испытывают реальный дефицит кадров и не могут найти местных специалистов.
По словам замминистра туда и социальной защиты РФ Дмитрия Платыгина, мера поможет оперативно перераспределять квоты между работодателями и закрывать потребности организаций в сотрудниках без увеличения общего объема квот.
"Регионы смогут более гибко и оперативно реагировать на изменения рынка труда", - добавил замминистра.
Утвержденная квота на 2026 год составляет 278,9 тысячи разрешений - это менее 0,4% от всех работающих граждан в стране. Часть квоты пойдет на продление документов тем, кто уже трудится в России, а не только на новых сотрудников.
ОбществоРоссияДмитрий Платыгин
 
 
