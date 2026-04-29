Минтруд ужесточит правила оформления иностранцев для компаний с квотами

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Минтруд предложил сократить с шести до трех месяцев срок, по истечению которого квота может быть перераспределена, если компания не оформила необходимые документы на иностранного сотрудника, сообщили в пресс-службе ведомства.

Проект приказа министерства размещен на сайте нормативных правовых актов.

"В проекте приказа предлагается сократить с шести до трёх месяцев срок, по истечении которого регионы могут перераспределить квоту, если работодатель не оформил разрешительные документы на иностранного сотрудника", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что такие квоты выделяются только организациям, которые испытывают реальный дефицит кадров и не могут найти местных специалистов.

По словам замминистра туда и социальной защиты РФ Дмитрия Платыгина , мера поможет оперативно перераспределять квоты между работодателями и закрывать потребности организаций в сотрудниках без увеличения общего объема квот.

"Регионы смогут более гибко и оперативно реагировать на изменения рынка труда", - добавил замминистра.