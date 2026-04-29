Минфин перенесет срок погашения регионами трети бюджетных кредитов

" Минфин России внес в правительство законопроект, отдельное положение которого предусматривает перенос срока погашения части задолженности регионов по бюджетным кредитам с 2026 года на 2030-й", — говорится на сайте ведомства.

Речь идет о трети обязательств, которая не подлежит списанию.

"При этом указанная мера не будет распространяться на задолженность по бюджетным кредитам инвестиционного характера, предоставленным регионам на реализацию инфраструктурных проектов", — отмечается в публикации.