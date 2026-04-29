Минфин перенесет срок погашения регионами трети бюджетных кредитов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минфин предложил перенести срок погашения регионами части задолженности по бюджетным кредитам на 2030 год.
- Мера не будет распространяться на задолженность по инвестиционным кредитам.
- Отсрочка позволит регионам перераспределить бюджетные ресурсы.
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Минфин предложил перенести срок погашения регионами долга по бюджетным кредитам.
"Минфин России внес в правительство законопроект, отдельное положение которого предусматривает перенос срока погашения части задолженности регионов по бюджетным кредитам с 2026 года на 2030-й", — говорится на сайте ведомства.
Речь идет о трети обязательств, которая не подлежит списанию.
"При этом указанная мера не будет распространяться на задолженность по бюджетным кредитам инвестиционного характера, предоставленным регионам на реализацию инфраструктурных проектов", — отмечается в публикации.
Отсрочка позволит регионам перераспределить бюджетные ресурсы для решения приоритетных задач, обозначенных в поручении президента, добавили в министерстве.
В понедельник Владимир Путин поручил оперативно проработать вопрос о переносе срока погашения задолженности регионов с 2026 года на более поздний.
