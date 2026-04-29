13:35 29.04.2026
Минфин внес в правительство проект распоряжения о продаже ЮГК

Министерство финансов России. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Минфин России внес в правительство проект распоряжения о продаже ПАО "Южуралзолото" (ЮГК), заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
"Да, в правительстве", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости, внес ли Минфин соответствующий проект распоряжения в правительство.
По его словам, Минфин сохраняет планы провести торги по продаже группы ЮГК в мае.
"Мы досогласовали проект распоряжения, внесли его в правительство, сейчас правительство его обрабатывает. Там юридико-технические правки, сегодня ожидаю, что мы их согласуем. То есть, там идет техническая работа, в целом все под контролем", - рассказал он.
Продажа активов ЮГК состоится на открытых торгах, которые будут проведены после подписания правительством РФ соответствующего решения, сообщали ранее РИА Новости в Минфине.
Росимущество завершило оценку активов ПАО "Южуралзолото" для продажи: 67,2% акций ЮГК оценены в 140 миллиардов, а все активы в совокупности - в 162,02 миллиарда рублей. Торги пройдут в начале мая, отмечали в Росимуществе.
Около 67,25% акций "Южуралзолота" перешло в собственность РФ в лице Росимущества с 15 июля 2025 года по иску Генпрокуратуры. Ранее основным бенефициаром золотодобывающего предприятия был Константин Струков с долей в 67,8%. Еще 22% владеет "ААА Управление Капиталом", входящее в группу Газпромбанка, а 10,2% акций находятся в свободном обращении.
ЭкономикаРоссияАлексей МоисеевМинистерство финансов РФ (Минфин России)ЮГК
 
 
