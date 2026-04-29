СМИ: Миндич обсуждал с Умеровым многомиллионные контракты в сфере обороны

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Фигурирующий в скандальном деле о коррупции бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич обсуждал с занимавшим должность главы минобороны Украины, а ныне секретарем Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Рустемом Умеровым многомиллионные контракты в сфере обороны, свидетельствуют данные, опубликованные изданием "Украинская правда".

"В распоряжении "Украинской правды" появилась часть пленок Миндича , часть расшифровок некоторых отдельных разговоров, которые находятся в деле о коррупции, в котором фигурирует более десяти человек", - говорится в сообщении, опубликованном на YouTube-канале издания.

Затем от личных дел они переходят к частному бизнесу Миндича. Обсуждается компания по производству дальнобойных ударных дронов FirePoint, одним из бенефициаров которой может быть Миндич. Компания получает крупнейшие контракты от минобороны, бизнесмен жалуется действующему министру обороны, что FirePoint не дофинансируют и требует решить вопрос с поставкой бронежилетов, которые государство не принимает, потому что они некачественные. Умеров при этом не возражает.

"Вероятно, министр выполняет указания частного лица в вопросах, касающихся государственных контрактов на миллионы гривен. Стоит отметить, что эти контракты так и не были выполнены", - говорится в сообщении.

Издание кроме того опубликовало датированный летом 2025 года диалог Миндича с другом Зеленского и его бывшим первым помощником Сергеем Шефиром . Из их разговора "Украинская правда" делает вывод, что депутаты от партии "Слуга народа" Юрий Кисель и Александр Сова отдают Шефиру 50% от заработков. Каких, не уточняется.

Также фигуранты расследования украинских журналистов обсуждают ситуацию вокруг занимавшего на тот момент пост министра национального единства Алексея Чернышова. Тогда ему были предъявлены обвинения в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Миндич и Шефир обсуждают, как скинуться деньгами ему на залог.

В опубликованных журналистами кадрах Миндич также обсуждает с некоей женщиной строительство и обустройство четырех особняков. По данным издания, речь идет о домах самого Зеленского, экс-руководителя его офиса Андрея Ермака , Миндича и Чернышова. Беседа ведется о бассейнах, плитке, террасе, а также необходимости в охране. По данным СМИ, Зеленский и Ермак обозначаются в разговорах, как Вова и Андрей.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* 23 ноября сообщал, что НАБУ подготовило обвинение Умерову в хищении. Позже НАБУ сообщило, что допросило секретаря СНБО по скандальному делу о коррупции, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Зеленского Миндич. После отставки главы офиса Зеленского Ермака 28 ноября Умеров был назначен новым главой переговорной группы от Украины по вопросу мирного урегулирования, что вызвало шквал критики. Многие посчитали, что Зеленский таким образом решил обезопасить Умерова от обвинений по делу о коррупции.

НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.

НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.