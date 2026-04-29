В Госдуме предложили выдворять мигрантов, которые фиктивно учатся в вузах
15:49 29.04.2026 (обновлено: 17:09 29.04.2026)
В Госдуме предложили выдворять мигрантов, которые фиктивно учатся в вузах

Здание Государственной думы России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты от фракции "Новые люди" предложили выдворять мигрантов за фиктивное обучение в образовательных организациях.
  • Законопроект также подразумевает наказание в виде штрафа до десяти тысяч рублей.
  • Парламентарии отметили, что актуальность инициативы обусловлена распространением такого способа легализации пребывания иностранцев.
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером нижней палаты парламента Владиславом Даванковым предложили выдворять мигрантов за фиктивное обучение в образовательных организациях.
Соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
Госдума России - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Госдума ждет проект об увеличении пошлин для мигрантов, заявил Володин
Вчера, 13:52
Изменения предлагается внести в статью 18.8 КоАП России.
Предлагается наказывать штрафом в размере от пяти до десяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы России иностранца, если тот въехал в страну по заявленной цели "учеба", но фактически не учится в указанной образовательной организации либо нет факта зачисления в нее, а также при неподаче документов, необходимых для поступления или продолжения обучения.
Парламентарии отметили, что актуальность законопроекта обусловлена распространением практики использования фиктивного обучения в образовательных организациях как способа легализации пребывания иностранных граждан на территории России.
По их словам, принятие проекта будет способствовать защите публичных интересов России, обеспечению достоверности миграционного учета и поддержанию законного порядка пребывания иностранных граждан на территории России.
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Миронов предложил ввести ответственность за фиктивные сертификаты мигрантов
21 апреля, 04:22
 
