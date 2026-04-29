В Госдуме предложили выдворять мигрантов, которые фиктивно учатся в вузах

Предлагается наказывать штрафом в размере от пяти до десяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы России иностранца, если тот въехал в страну по заявленной цели "учеба", но фактически не учится в указанной образовательной организации либо нет факта зачисления в нее, а также при неподаче документов, необходимых для поступления или продолжения обучения.