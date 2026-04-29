МИД: Россия не согласна с навязыванием отказа от ядерного оружия

ООН, 29 апр - РИА Новости. Россия не согласна с попытками навязать ядерным государствам отказ от такого оружия, заявил на конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.

"Мы не можем согласиться с попытками навязать ядерным государствам немедленный и безусловный отказ от ядерного оружия и концепцию ядерного сдерживания без выработки действенных альтернативных инструментов обеспечения безопасности", - сказал Белоусов.