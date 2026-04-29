МИД: некие силы в Лондоне и Париже планировали передачу Киеву элементов ЯО

ООН, 29 апр - РИА Новости. Некие силы в Лондоне и Париже всерьез рассматривали идею о возможной передаче Украине элементов ядерного оружия, заявил глава российской делегации на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.