МИД: некие силы в Лондоне и Париже планировали передачу Киеву элементов ЯО
23:18 29.04.2026 (обновлено: 23:40 29.04.2026)
МИД: некие силы в Лондоне и Париже рассматривали передачу Киеву элементов ЯО

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава российской делегации на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия Андрей Белоусов заявил, что некие силы в Лондоне и Париже рассматривали идею передачи Украине элементов ядерного оружия.
  • Он назвал эту идею вопиющей и абсолютно неприемлемой.
ООН, 29 апр - РИА Новости. Некие силы в Лондоне и Париже всерьез рассматривали идею о возможной передаче Украине элементов ядерного оружия, заявил глава российской делегации на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.
"Вскрылась информация, что некие силы в Лондоне и Париже всерьез рассматривали вопиющую, абсолютно неприемлемую и прямо подрывающую центральное положение ДНЯО идею о возможной передаче Украине элементов ядерного оружия", - сказал Белоусов в ходе своего выступления.
