МИД: международная стабильность деградирует из-за западных ядерных держав

ООН, 29 апр - РИА Новости. Деградация ситуации со стратегической стабильностью продолжает подпитываться деструктивными действиями западных ядерных держав, заявил глава российской делегации на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.

"Деградация ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности продолжает подпитываться провокационными и деструктивными действиями западных ядерных государств", - сказал он в ходе соответствующей конференции.