Уровень ядерной угрозы растет из-за действий Запада, заявила Захарова - РИА Новости, 29.04.2026
15:30 29.04.2026 (обновлено: 15:45 29.04.2026)
Уровень ядерной угрозы растет из-за действий Запада, заявила Захарова

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уровень ядерной угрозы в мире вырос в последние годы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
  • Причиной этого явления Захарова назвала действия стран Запада.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Уровень ядерной угрозы в мире очевидно вырос в последние годы из-за рисков, созданных действиями стран Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"То, что уровень ядерной угрозы в последние годы повысился, это, мне кажется, понятный, общедоступный, объективный и общепризнанный факт. Причиной этого явления мы как раз и усматриваем в стратегических рисках, обострившихся либо вновь возникших в результате действий стран Запада", - сказала Захарова входе своего еженедельного брифинга.
