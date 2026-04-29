Уровень ядерной угрозы растет из-за действий Запада, заявила Захарова

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Уровень ядерной угрозы в мире очевидно вырос в последние годы из-за рисков, созданных действиями стран Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"То, что уровень ядерной угрозы в последние годы повысился, это, мне кажется, понятный, общедоступный, объективный и общепризнанный факт. Причиной этого явления мы как раз и усматриваем в стратегических рисках, обострившихся либо вновь возникших в результате действий стран Запада", - сказала Захарова входе своего еженедельного брифинга.