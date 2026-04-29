15:09 29.04.2026 (обновлено: 15:23 29.04.2026)
МИД призвал россиян оценивать риски перед поездками в иные государства

© РИА Новости / Максим Блинов — Здание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД РФ призвал россиян оценивать риски перед поездками в другие страны.
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала задержание российского ученого Александра Бутягина в Польше примером правового произвола.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Москва на фоне ситуации с ученым Александром Бутягиным призывает россиян оценивать риски перед поездками в иные государства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Задержание в Польше в декабре 2025 года по запросу Украины видного российского ученого во время лекционного тура - под абсолютно надуманным предлогом это было сделано - стало показательным примером грубого правового произвола, который царит в странах коллективного Запада. Ничего объяснить они так и не смогли", - сказала Захарова.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
МИД назвал попытки Запада вызвать раскол в ЮНЕСКО тщетными
Вчера, 15:16
"В связи с этим вновь призываем российских граждан внимательно изучить рекомендации МИД РФ при планировании своего пребывания за рубежом... Считаем необходимым напомнить о целесообразности оценивать риски, избегать регионов с потенциально высоким уровнем напряженности ", - сказала она в ходе брифинга в среду.
Известный российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. После этого защита Бутягина подала апелляцию на решение Окружного суда Варшавы, которая так и не была рассмотрена. Во вторник россиянин был освобожден из польской тюрьмы в результате обмена заключенными между Польшей и Белоруссией.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
МИД: Турция и Болгария содействуют ущербу Черному морю от действий Киева
Вчера, 14:21
 
