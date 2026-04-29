МИД: Москва ответит на отказ Брюсселя в аккредитации корреспондента
15:02 29.04.2026 (обновлено: 15:09 29.04.2026)
МИД: Москва ответит на отказ Брюсселя в аккредитации корреспондента

Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
  • Москва ответит на решение Брюсселя отказать шеф-корреспонденту РИА Новости Юрию Апрелеффу в аккредитации при органах ЕС.
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на русофобские шаги Европейской комиссии по притеснению российских СМИ будет дан адекватный ответ.
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Москва ответит на решение Брюсселя отказать шеф-корреспонденту РИА Новости Юрию Апрелеффу в аккредитации при органах ЕС, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"На русофобские шаги Европейской комиссии по притеснению российских СМИ будет дан адекватный ответ", - сказала она в ходе брифинга.
