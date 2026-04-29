МИД: Москва ответит на отказ Брюсселя в аккредитации корреспондента

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Москва ответит на решение Брюсселя отказать шеф-корреспонденту РИА Новости Юрию Апрелеффу в аккредитации при органах ЕС, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"На русофобские шаги Европейской комиссии по притеснению российских СМИ будет дан адекватный ответ", - сказала она в ходе брифинга.