МИД выразил благодарность КНДР за помощь в освобождении Курской области

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия благодарна военнослужащим КНДР за помощь в освобождении Курской области, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы благодарны всем нашим воинам. Мы благодарны братьям по оружию из КНДР, героически сражавшимся с врагом. В нашей памяти навсегда останутся имена тех, кто отдал жизнь за избавление Курской области от неонацистской нечисти", - сказала она на брифинге в среду.
В апреле 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что солдаты и офицеры Корейской народной армии (КНА) выполняли боевые задачи вместе с российскими военнослужащими в Курской области - спецназ КНДР участвовал в отражении вторжения Украины в Курскую область. Лидер КНДР также принял решение направить в Россию тысячу саперов для разминирования территории Курской области.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. О завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков Герасимов доложил Путину 26 апреля 2025 года.