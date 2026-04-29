Краткий пересказ от РИА ИИ
- Турция и Болгария содействуют экологическому ущербу Черному морю от действий Киева, заявила Мария Захарова.
- Турция и Болгария, являясь членами НАТО, разделяют ответственность за поддержку Украины, в том числе за поставки вооружений.
- По словам Захаровой, действия Турции и Болгарии наносят "экологический удар" по Черному морю.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Турция и Болгария причастностью к поддержке Украины со стороны НАТО содействуют экологическому ущербу Черному морю от действий Киева, заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"И Турция, и Болгария являются членами НАТО. Очевидно, коллективно разделяют ответственность за то решение, которое принимается всеми странами этого объединения по накачке Зеленского и Банковой вооружениями. То есть получается, своими политическими актами поддержки, финансированием, прямыми поставками вооружений и всяческой информационной помощью они содействуют тому, что по морю, которое омывает их страны, по сути-то наносится удар", - сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга.
Она подчеркнула, что Черному морю наносится именно "экологический удар".