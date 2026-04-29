16:51 29.04.2026
Мерц заявил, что выражал Трампу свои сомнения по поводу конфликта с Ираном

Канцлер Германии Фридрих Мерц . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что у него хорошие личные отношения с президентом США Дональдом Трампом, но он выражал американскому лидеру свои сомнения из-за конфликта с Ираном.
  • Мерц подчеркнул, что Германия и Европа страдают от последствий закрытия Ормузского пролива, так как это влияет на энергоснабжение и экономическую эффективность.
  • Канцлер признал, что западные страны недооценивали Иран, который оказался сильнее, чем о нем думали, и что США рискуют надолго увязнуть в конфликте на Ближнем Востоке.
БЕРЛИН, 29 апр - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что у него хорошие личные отношения с президентом США Дональдом Трампом, при этом он выражал американскому лидеру свои сомнения из-за конфликта с Ираном.
Президент США Дональд Трамп ранее подверг жесткой критике канцлера Германии Фридриха Мерца за его позицию по Ирану и ядерному оружию, заявив, что тот совершенно не понимает, о чем говорит.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
СМИ: слова Мерца о положении США в конфликте с Ираном грозят расколом
28 апреля, 11:06
"Личные отношения между американским президентом и мной, по крайней мере с моей точки зрения, остаются неизменно хорошими. Просто у меня с самого начала были сомнения относительно того, что началось там в связи с войной с Ираном. И поэтому я выразил это (мнение - ред.)", - заявил Мерц на пресс-конференции в Берлине. Трансляцию вел телеканал Phoenix.
По его словам, Германия и Европа очень страдают от последствий закрытия Ормузского пролива, так как это оказывает прямое влияние на энергоснабжение и экономическую эффективность.
"Поэтому я настаиваю на том, чтобы этот конфликт был урегулирован. Мы по-прежнему ведем друг с другом конструктивные переговоры", - добавил Мерц.
В понедельник Мерц на встрече с учениками гимназии в Марсберге в земле Северный Рейн-Вестфалия признал в контексте конфликта на Ближнем Востоке, что западные страны недооценивали Иран, который оказался сильнее, чем о нем думали, и что США рискуют надолго увязнуть в конфликте на Ближнем Востоке. По его словам, иранская сторона, в отличие от американской, действует более эффективно в переговорном процессе.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Мерц совершенно не понимает о чем говорит, заявил Трамп
28 апреля, 21:56
 
