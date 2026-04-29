Мерц предупредил немцев, что жить хорошо, как раньше, больше не получится - РИА Новости, 29.04.2026
14:36 29.04.2026 (обновлено: 20:06 29.04.2026)
Мерц предупредил немцев, что жить хорошо, как раньше, больше не получится

Канцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мерц заявил, что время слишком комфортной жизни для немцев закончилось.
  • По его словам, большая часть населения и политического класса недооценивает сложность текущей ситуации в мире.
  • Канцлер призвал реформировать систему пенсионного обеспечения.
БЕРЛИН, 29 апр — РИА Новости. Время слишком комфортной жизни для немцев закончилось, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
"Большая часть населения, да и политического класса тоже, недооценивает то, что сейчас происходит в мире. Прошу, не воспринимайте это как упрек, но мы слишком комфортно устроились в атмосфере благополучия. Я первый за последние 20 лет канцлер, который говорит немцам прямо: наша иллюзия процветания не сохранится. Нам нужно делать и менять гораздо больше, чем мы делали до сих пор", — сказал он в интервью Spiegel.
Канцлер назвал ситуацию очень сложной и предупредил, что жить так, как раньше, не получится. Особое внимание он обратил на то, что немцы слишком часто берут больничные.
"Неужели мы действительно настолько больная нация, что должны иметь один из самых высоких показателей пропусков работы по болезни в Европе? Мы должны найти причины этого и создать стимулы для того, чтобы эти цифры пошли вниз", — посетовал Мерц.

Он также заявил о необходимости реформировать пенсионное обеспечение, системы здравоохранения и налогов. Кроме того, канцлер допустил привязку пенсионного возраста к выработке стажа, а не к биологическому возрасту.
