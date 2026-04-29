Мерц предупредил немцев, что жить хорошо, как раньше, больше не получится

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мерц заявил, что время слишком комфортной жизни для немцев закончилось.
- По его словам, большая часть населения и политического класса недооценивает сложность текущей ситуации в мире.
- Канцлер призвал реформировать систему пенсионного обеспечения.
БЕРЛИН, 29 апр — РИА Новости. Время слишком комфортной жизни для немцев закончилось, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
«
"Большая часть населения, да и политического класса тоже, недооценивает то, что сейчас происходит в мире. Прошу, не воспринимайте это как упрек, но мы слишком комфортно устроились в атмосфере благополучия. Я первый за последние 20 лет канцлер, который говорит немцам прямо: наша иллюзия процветания не сохранится. Нам нужно делать и менять гораздо больше, чем мы делали до сих пор", — сказал он в интервью Spiegel.
Канцлер назвал ситуацию очень сложной и предупредил, что жить так, как раньше, не получится. Особое внимание он обратил на то, что немцы слишком часто берут больничные.
«
"Неужели мы действительно настолько больная нация, что должны иметь один из самых высоких показателей пропусков работы по болезни в Европе? Мы должны найти причины этого и создать стимулы для того, чтобы эти цифры пошли вниз", — посетовал Мерц.
Он также заявил о необходимости реформировать пенсионное обеспечение, системы здравоохранения и налогов. Кроме того, канцлер допустил привязку пенсионного возраста к выработке стажа, а не к биологическому возрасту.
