Краткий пересказ от РИА ИИ Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что понимает обеспокоенность жителей восточных земель пенсионной реформой.

Он отметил, что государственное пенсионное страхование для большинства жителей востока — это единственный вид обеспечения в старости.

БЕРЛИН, 29 апр - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что понимает обеспокоенность восточных немцев необходимостью пенсионной реформы.

"Я претендую на то, чтобы быть федеральным канцлером, который уделяет востоку особенно пристальное внимание. И я полностью понимаю такие опасения. Именно поэтому правильно менять систему, чтобы это принесло пользу в первую очередь тем, у кого до сих пор нет ни частного, ни производственного пенсионного обеспечения", - заявил Мерц в интервью изданию Spiegel.

Производственная пенсия (доплаты от работодателя) является важной частью немецкой пенсионной системы, которой часто не хватает жителям бывшей ГДР.

Ранее словам Мерца о том, что государственное пенсионное страхование в лучшем случае может быть лишь базовым обеспечением в старости вызвали недовольство в рядах его партнеров по коалиции, Социал-демократической партии (СДПГ).

"Мы намерены заново сбалансировать три столпа пенсионной системы. "Базовое обеспечение" означает, что основная часть пенсионного обеспечения по-прежнему лежит на государственном пенсионном страховании. Глядя на восток страны, нужно постоянно указывать на то, что для большинства людей там это вообще единственный вид обеспечения в старости", - пояснил канцлер.

В ходе интервью Мерц, который родился в состоятельной семье в западной земле Северный Рейн-Вестфалия , рассказал о собственных родителях, которые находятся в доме престарелых.

"Оба моих родителя находятся в доме престарелых. Мне очень повезло, что они оба ещё живы. Я стараюсь навещать их как можно чаще, как минимум раз в три недели", - сказал он.

Отвечая на вопрос журналиста о том, сколько канцлер платит за место в доме престарелых, Мерц отказался называть конкретную сумму, но заявил, что "довольно много".