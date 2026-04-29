Рейтинг@Mail.ru
Мерц заявил, что понимает тревогу восточных немцев из-за пенсионной реформы - РИА Новости, 29.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:31 29.04.2026 (обновлено: 14:32 29.04.2026)
Мерц заявил, что понимает обеспокоенность восточных немцев пенсионной реформой

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что понимает обеспокоенность жителей восточных земель пенсионной реформой.
  • Он отметил, что государственное пенсионное страхование для большинства жителей востока — это единственный вид обеспечения в старости.
БЕРЛИН, 29 апр - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что понимает обеспокоенность восточных немцев необходимостью пенсионной реформы.
"Я претендую на то, чтобы быть федеральным канцлером, который уделяет востоку особенно пристальное внимание. И я полностью понимаю такие опасения. Именно поэтому правильно менять систему, чтобы это принесло пользу в первую очередь тем, у кого до сих пор нет ни частного, ни производственного пенсионного обеспечения", - заявил Мерц в интервью изданию Spiegel.
Производственная пенсия (доплаты от работодателя) является важной частью немецкой пенсионной системы, которой часто не хватает жителям бывшей ГДР.
Ранее словам Мерца о том, что государственное пенсионное страхование в лучшем случае может быть лишь базовым обеспечением в старости вызвали недовольство в рядах его партнеров по коалиции, Социал-демократической партии (СДПГ).
"Мы намерены заново сбалансировать три столпа пенсионной системы. "Базовое обеспечение" означает, что основная часть пенсионного обеспечения по-прежнему лежит на государственном пенсионном страховании. Глядя на восток страны, нужно постоянно указывать на то, что для большинства людей там это вообще единственный вид обеспечения в старости", - пояснил канцлер.
В ходе интервью Мерц, который родился в состоятельной семье в западной земле Северный Рейн-Вестфалия, рассказал о собственных родителях, которые находятся в доме престарелых.
"Оба моих родителя находятся в доме престарелых. Мне очень повезло, что они оба ещё живы. Я стараюсь навещать их как можно чаще, как минимум раз в три недели", - сказал он.
Отвечая на вопрос журналиста о том, сколько канцлер платит за место в доме престарелых, Мерц отказался называть конкретную сумму, но заявил, что "довольно много".
В сентябре 2026 года пройдут выборы в ландтаги трех федеральных земель на востоке: Саксония-Анхальт, Берлин и Мекленбург-Передняя Померания. Эксперты сходятся во мнении, что результаты этих выборов будут иметь последствия, выходящие далеко за пределы данных земель и способные существенно повлиять на политический ландшафт в стране. Согласно опросам, лидирующей политической силой на востоке в данный момент является оппозиционная партия "Альтернатива для Германии".
В миреГерманияСеверный Рейн-ВестфалияФридрих МерцСаксония-Анхальт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала