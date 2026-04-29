10:19 29.04.2026
Анохин: в Смоленской области приведут в порядок мемориалы, посвященные ВОВ

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Мемориальные комплексы, посвященные Великой Отечественной войне приведут в порядок после зимы в Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"Приближается главный патриотический праздник нашей страны – День Победы в Великой Отечественной войне. Жители традиционно придут к мемориальным комплексам, памятникам и обелискам, чтобы выразить свою благодарность и уважение героям. В преддверии 9 Мая важно привести в порядок памятные места после зимы. Дал соответствующие поручения на совещании в правительстве области", — написал Анохин в своем канале в "Макс".
И добавил, что в этом году в муниципальных образованиях области будет отремонтирован 61 мемориальный объект, посвященный Великой Отечественной войне, в том числе воинские захоронения. На эти цели направлены региональные и федеральные средства. Работы пройдут в течение года.
Анохин уточнил, что ко Дню Победы нужно провести текущие ремонтные работы, убрать сухую траву и благоустроить территории вокруг памятников.
Губернатор обратил внимание глав муниципальных образований на необходимость своевременно выполнить эти работы. Традиционно к ним подключатся волонтерские организации и общественные движения, неравнодушные жители.
"Сохраняя и приводя в порядок эти объекты, мы заботимся о будущих поколениях, которым предстоит сохранить этот священный подвиг в своей памяти", — заключил Анохин.
