Анохин: в Смоленской области приведут в порядок мемориалы, посвященные ВОВ

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Мемориальные комплексы, посвященные Великой Отечественной войне приведут в порядок после зимы в Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

"Приближается главный патриотический праздник нашей страны – День Победы в Великой Отечественной войне. Жители традиционно придут к мемориальным комплексам, памятникам и обелискам, чтобы выразить свою благодарность и уважение героям. В преддверии 9 Мая важно привести в порядок памятные места после зимы. Дал соответствующие поручения на совещании в правительстве области", — написал Анохин в своем канале в "Макс".

И добавил, что в этом году в муниципальных образованиях области будет отремонтирован 61 мемориальный объект, посвященный Великой Отечественной войне, в том числе воинские захоронения. На эти цели направлены региональные и федеральные средства. Работы пройдут в течение года.

Анохин уточнил, что ко Дню Победы нужно провести текущие ремонтные работы, убрать сухую траву и благоустроить территории вокруг памятников.

Губернатор обратил внимание глав муниципальных образований на необходимость своевременно выполнить эти работы. Традиционно к ним подключатся волонтерские организации и общественные движения, неравнодушные жители.